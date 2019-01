Hasiči mali vlani 31.326 výjazdov, najrizikovejšie sú piatok a sobota

Pri udalostiach, kde zasahovali hasiči, bolo vlani zranených 7053 ľudí, zomrelo ich 705.

Bratislava 17. januára (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) absolvovali v roku 2018 celkovo 31.326 výjazdov. Oproti roku 2017 došlo k poklesu o 2411 výjazdov. Na tlačovej konferencii vo štvrtok o tom informoval prezident HaZZ Alexander Nejedlý s tým, že najrizikovejším dňom v týždni pre vznik akýchkoľvek mimoriadnych udalostí je piatok, z hľadiska požiarov sobota.



"Musím konštatovať, že čísla sa nám oproti predchádzajúcim rokom zlepšili,“ uviedol Nejedlý. Ako doplnil, pri udalostiach, kde zasahovali hasiči, bolo vlani zranených 7053 ľudí, zomrelo ich 705. Príslušníci HaZZ na druhej strane zachránili 13.752 osôb, čo je o 1158 menej ako v roku 2017. Najčastejším dôvodom vlaňajších výjazdov hasičov bol technický zásah (10.693), nasledovali požiare (9288), ďalej dopravné nehody (8454), cvičenie (1348), výskyt nebezpečnej látky (873) a v 670 prípadoch išlo o planých poplach.



Najviac hasiči zasahovali v Košickom kraji (5357), nasleduje Žilinský kraj (4494), Prešovský (4393), Banskobystrický (4099), Nitriansky (3707), Trnavský (3460), Bratislavský (3038) a Trenčiansky kraj (2778). Najvyššia pravdepodobnosť vzniku mimoriadnych udalostí bola od 17. do 18. hodiny. Najviac požiarov vzniklo v apríli, a to 1269. Celkovo najviac výjazdov eviduje HaZZ v auguste (3268).



Najčastejšou príčinou požiarov bola vlani nedbalosť a neopatrnosť dospelých (44 percenta). Nasledujú poruchy a nevyhovujúci stav vykurovacích telies (16 percent), prevádzkovo-technické poruchy (14 percent), úmysel (13 percent), nezistené príčiny (deväť percent), iné (tri percentá) a deti a chorobomyseľné osoby spôsobili požiar v jednom percente.



Medzi najzložitejšie zásahy v roku 2018 Nejedlý zaradil napríklad požiar v Kežmarských Žľaboch od 3. do 8. mája. Išlo o požiar lesa s rozlohou 60.000 štvorcových metrov. Rozsiahly bol aj lesný požiar v Polomke v septembri, rovnako zložitý bol aj požiar lesa v Gaderskej doline na rozlohe 300.000 štvorcových metrov. Za požiar s najväčšou škodou bol označený požiar vo výrobnej hale v Dunajskej Strede 1. júna, škoda dosiahla desať miliónov eur. "Komplikovaný bol v tom, že bol v uzatvorenej miestnosti. Je to ťažký zásah na orientáciu a na sálavé teplo," poznamenal prezident HaZZ.



Vlani došlo aj k 811 požiarom osobných áut. Celkové priame škody sa vyšplhali na viac ako 4,2 milióna eur, usmrtení boli dvaja ľudia. Autá najčastejšie horeli v okrese Žilina, Nitra a Banská Bystrica.



"Pri požiari boli vlani usmrtené štyri deti, zranených ich bolo 13," povedal Nejedlý. HaZZ v roku 2018 vykonal aj 8691 protipožiarnych kontrol, zistil pri nich 37.793 nedostatkov. Ako poznamenal Nejedlý, vlani bolo týchto nedostatkov viac ako 44.000.