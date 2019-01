A. Nejedlý: Na Orave a v Tatrách zasahovalo do 600 hasičov

Podľa prezidenta HaZZ štvrtok bude kritický, pretože by malo dôjsť k odmäku.

Bratislava 17. januára (TASR) – Na Orave a v Tatrách zasahovalo v dôsledku snehovej kalamity do štvrtka do 600 profesionálnych hasičov a ďalších 150 dobrovoľných hasičov. Uviedol to vo štvrtok v Bratislave prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Alexander Nejedlý.



V stredu (16. 1.) zasahovalo na Orave okolo 200 hasičov, viac ako 60 z nich bolo profesionálnych. "Včera sme ukončili dovážanie ďalšej záchrannej techniky, chýbala nám najmä živá sila," povedal Nejedlý.







Podľa prezidenta HaZZ štvrtok bude kritický, pretože by malo dôjsť k odmäku. "Predpokladáme, že by sa mohli začať prepadávať strechy. Začali sme už odhadzovať sneh zo striech, napríklad zo škôl, poľnohospodárskych družstiev, skanzenov, kostolov, kaplniek, niektorých domov," priblížil Nejedlý. Zároveň poznamenal, že najmä na Orave sa využíva najmodernejšia technika.



Vo štvrtok popoludní by mala do Oravskej Lesnej prísť aj ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).



Na Orave vrtuľník pomáha pri zhadzovaní snehu zo stromov



Na Oravu bol pre snehovú kalamitu vyslaný vrtuľník letky Ministerstva vnútra (MV) SR s modulom leteckého hasenia. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Farkasová.



Vrtuľník má pomáhať zhodiť veľké nánosy snehu zo stromov. "Mnoho stromov je najmä na vrcholoch zasypaných snehom a hrozí, že pod ťarchou popadajú na cestné komunikácie," doplnila Farkasová.



Na miesto tiež vyráža prezident HaZZ Alexander Nejedlý a ministerka vnútra Denisa Saková.



Na severe Slovenska stále zasahujú pre snehovú kalamitu desiatky hasičov.



V okresoch Námestovo, Čadca a K. N. Mesto pretrváva mimoriadna situácia

Mimoriadna situácia v súvislosti so snehovou kalamitou v Žilinskom kraji platila vo štvrtok dopoludnia vo všetkých obciach okresov Námestovo, Čadca a Kysucké Nové Mesto. TASR o tom informoval vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý.



V okrese Liptovský Mikuláš je mimoriadna situácia v deviatich obciach, v okrese Dolný Kubín vo ôsmich, v okrese Tvrdošín v šiestich, v okrese Žilina v piatich, v okresoch Ružomberok a Martin v štyroch a v okrese Bytča v dvoch obciach, doplnil Hollý.



Podľa riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Žiline Jaroslava Kapusniaka pomáhali v stredu (16. 1.) s odstraňovaním snehovej kalamity v 25 obciach Žilinského kraja takmer dve stovky hasičov. V 11 lokalitách kraja je zároveň od utorka (15. 1.) nasadená aj ťažká vyslobodzovacia hasičská technika. Okrem snehovej kalamity boli hasiči nápomocní aj pri dopravných nehodách a odstraňovaní popadaných stromov na cestách. Špeciálny plávajúci transportér z Malaciek, ktorý v utorok v noci dorazil na hornú Oravu, je dislokovaný v oravskej obci Novoť, pripravený na evakuáciu osôb a majetku.



Pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity na hornej Orave pomáhajú od utorka vojaci zo Žiliny a Martina. Na miesto prišiel v utorok aj minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS), aby preveril, akú ďalšiu pomoc môžu miestnym obyvateľom ozbrojené sily poskytnúť. Profesionálni vojaci sú pripravení zasiahnuť aj v ďalších obciach a mestách v prípade, že si to situácia vyžiada.