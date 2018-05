Na Orave a na Záhorí sa prevrátili cisterny prevážajúce betón

Hasiči momentálne zasahujú pri dvoch dopravných nehodách v okresoch Senica a Námestovo, pri ktorých sa mimo cestu prevrátili cisterny prevážajúce betón.

Bratislava 7. mája (TASR) - Hasiči momentálne zasahujú pri dvoch dopravných nehodách v okresoch Senica a Námestovo, pri ktorých sa mimo cestu prevrátili cisterny prevážajúce betón. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Farkasová.



"Prvá udalosť sa stala v katastri obce Osuské, okres Senica, kde sa po dopravnej nehode cisterna s betónom prevrátila mimo cestu do približne 15-metrovej priekopy," uviedla Farkasová. Pri nehode podľa nej nedošlo k žiadnym zraneniam ani úniku prevádzkových kvapalín. Cisterna prevážala okolo 28 ton betónu, k jeho úniku nedošlo. Hasiči momentálne vykonávajú na havarovanom vozidle protipožiarne opatrenia.



"K druhej nehode boli hasiči privolaní do katastra obce Oravská Jasenica, okres Námestovo. Po nehode sa cisterna s betónom prevrátila mimo cesty do poľa. Cisterna prevážala približne 25 ton betónu, k jeho úniku nedošlo," spresnila hovorkyňa, podľa ktorej sa pri udalosti nikto nezranil.