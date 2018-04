Slávnostne ocenili najlepších záchranárov roka 2017

Tento rok sa na Zlatom záchranárskom kríži už po tretí raz udeľovalo aj ocenenie v kategórii Záchranársky čin laickej verejnosti – deti.

Bratislava 18. apríla (TASR) - Najlepší záchranári z celého Slovenska spoločne s hrdinami laických záchranných akcií sa stretli v stredu v priestoroch historickej budovy Opery Slovenského národného divadla v Bratislave, kde sa už po 12. raz konalo slávnostné podujatie Zlatý záchranársky kríž. Jeho poslaním je oceniť výnimočné, profesionálne zvládnuté zásahy hasičov, zdravotníkov, policajtov a iných zložiek integrovaného záchranného systému, dobrovoľníkov aj profesionálov, ako aj obetavé činy prvej pomoci laikov – detí aj dospelých.



Ocenenie v kategórii Záchranársky čin laickej verejnosti získal Karol Levánsky, ktorý v júli minulého roka z vodného toku Malý Dunaj zachránil dve topiace sa deti a jednu dospelú osobu. Svojou obetavou, odvážnou a záslužnou činnosťou sa mu v priebehu niekoľkých minút podarilo zachrániť tri ľudské životy.



Čestné uznanie si v tejto kategórii odniesla Natália Benčeková, mládežníčka Červeného kríža, ktorá počas návštevy obchodného centra poskytla umelé dýchanie trojmesačnému bábätku, ktoré nečakane prestalo dýchať. Po niekoľkých cykloch sa jej bábätko podarilo priviesť k životu, pričom jeho životné funkcie kontrolovala až do príchodu zdravotníkov.







Tento rok sa na Zlatom záchranárskom kríži už po tretí raz udeľovalo aj ocenenie v kategórii Záchranársky čin laickej verejnosti – deti. Získala ho Ester Forróová z Trenčína, ktorej mama dostala 13. novembra 2017 cievnu mozgovú príhodu. Päťročná Ester dokázala záchranárom na tiesňovej linke opísať celú situáciu, uviedla správne bydlisko a zachránila život nielen svojej mame, ale aj svojmu bratovi v brušku. Jej mama bola v čase udalosti v 34. týždni tehotenstva.



V kategórii Záchranársky čin profesionálov jednotlivcov bol ocenený nstržm. Vladimír Farský, ktorý sa koncom februára počas výkonu hliadkovej služby stal svedkom dopravnej nehody, následkom ktorej sa havarované vozidlo s posádkou prevrátilo do potoka. S pomocou ďalších svedkov sa mu podarilo zo zatopeného vozidla vyslobodiť dve osoby, ktorým svojím činom zachránil život.



Čestné uznanie v tejto kategórii získal nstržm. Gergő Horváth, ktorý 25. júla v čase svojho služobného voľna spozoroval čelnú zrážku dvoch osobných vozidiel pred križovatkou cesty R1 smerom na Košice – Šacu. Z oboch havarovaných vozidiel vyslobodil celkom tri dospelé osoby a dve deti a dozeral na ne až do príchodu záchranných zložiek.



Ocenenie v kategórii Záchranársky čin profesionálneho kolektívu sa tento rok nieslo v smutnom duchu, prítomní si na podujatí pripomenuli tragický pád vrtuľníka v priestoroch leteckej základne generálplukovníka Jána Ambruša. Začal sa boj o život pilota Petra Bubelínyho, operátora techniky Mariána Mikulca, riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove Radoslava Lacka a veliteľa družstva Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove Petra Todora. Pri tomto nešťastí, žiaľ, boj o život prehrali dvaja skúsení hasiči – Radoslav Lacko a Peter Todor. Vďaka enormnej snahe všetkých záchranárov sa podarilo zachrániť zvyšné dva ľudské životy. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru, príslušníci Hasičskej a záchrannej služby letiska, príslušníci Leteckej pátracej a záchrannej služby, lekári a záchranári posádok záchrannej zdravotnej služby sa podieľali na záchrane.



Cenu za výnimočný prínos získal prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý. Čestné uznanie v kategórii Cena Rescue report za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu získal Marcel Greguš, zástupca riaditeľa expozitúry Stred NPZJ NAKA.



TASR informovala Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ.



Trnavskí hasiči dostali Zlatý záchranársky kríž za záchranu starčeka Medzi záchranármi, ktorí boli v stredu v Bratislave ocenení Zlatým záchranárskym krížom boli aj hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave. V kategórii Záchranársky čin profesionálneho kolektívu ho získali za zásah v Klčovanoch, kde po výbuchu plynu v rodinnom dome vyslobodili jeho majiteľa. Na úspešnej akcii mal podiel aj policajný psovod so psom, ktorý starého muža pod sutinami našiel.



Výbuch pre porušené plynové potrubie sa stal vo februári 2017. "Veľmi si toto ocenenie vážime," povedal pre TASR riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Vojtech Valkovič. Jeho muži pri zásahu, ako dodal, nasadili svoje životy. "Statika objektu bola výrazne narušená, oni doň vošli bez toho, aby zvažovali, či na nich spadne, hľadali majiteľa, ktorý sa mal v dome podľa susedov určite nachádzať. Na volanie sa však neozýval," opísal zásah Valkovič. Osôb tam zároveň mohlo byť aj viac, preto bolo potrebné miesto dôkladne prehľadať.



Rozhodnutie veliteľa zásahu o vyžiadaní policajného psovoda so psom už pri vychádzaní zasahujúcej jednotky na výjazd sa ukázalo pre tento zásah ako rozhodujúce. Pes vyštekal zavalenú osobu a príslušníkom sa podarilo v krátkom čase zasypaného starčeka zo závalu vyslobodiť. Následne došlo k zrúteniu aj tejto časti domu.



"Aj pri tomto zásahu preukázali svoju profesionalitu a maximálne nasadenie. Ukázali, čo v nich je, že majú rozhodnosť, rýchlosť a silu," dodal Valkovič. Ocenenie udelilo Prezídium HaZZ veliteľovi zásahu Mariánovi Cáderovi, hasičom Tomášovi Polakovičovi, Milošovi Ifkovi, Petrovi Bašovi, Zoltánovi Takácsovi, Igorovi Novákovi, Dušanovi Bestvinovi, Romanovi Strážaymu, policajnému psovodovi Miroslavovi Scherhauferovi so služobným psom Bessy a za krajské riaditeľstvo jeho riaditeľovi a Martinovi Fulajtarovi.



Podľa Valkovičových slov boli príslušníci HaZZ z Trnavského kraja ocenení Zlatým krížom v posledných štyroch rokoch aj za zásah pri havárii autobusu pri Piešťanoch, kde zahynuli štyri gymnazistky a počas snehovej kalamity pri Zemianskej Olči, kde snežným skútrom pomáhali uviaznutým osobám.