V Žiline v noci horela budova, v ktorej sídli krajská kancelária Smeru

Na spomínanej budove sa objavil aj nápis „Zlodeji. Vasky Jugent“.

Žilina 16. marca (TASR) – Okolo polnoci zasahovali v Žiline hasiči pri požiari budovy, v ktorej sídli krajská kancelária Smeru-SD. Potvrdil to pracovník operačného strediska krajského hasičského a záchranného zboru v Žiline.



V budove na Komenského ulici sídlia aj poslanecké kancelárie primátora Žiliny Igora Chomu či podpredsedu strany Juraja Blanára. Podľa informácií TASR sa pri požiari, ktorý niekto založil úmyselne, nič vážnejšie nestalo. Požiar mala spôsobiť horiaca pneumatika zasunutá pod prístreškom, ktorý je prístavbou budovy.



Ako informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), po príchode na miesto požiaru sa zistilo, že horí časť strechy a je zadymené podkrovie. "Hasičom sa požiar podarilo dostať pod kontrolu do dvadsiatich minút od príchodu a úplne zlikvidovať pred druhou hodinou ráno," spresnila. Na spomínanej budove sa objavil aj nápis „Zlodeji. Vasky Jugent“.



Podľa informácií HaZZ pri požiari zasahovalo desať hasičov so štyrmi kusmi techniky z hasičskej stanice v Žiline. V prípade požiaru už polícia začala trestné stíhanie.