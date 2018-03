Hemofilici môžu vykrvácať i z malých rán. Pomôžte im cez zbierku

Konkrétne ide o pacientov, ktorým sa ťažko zráža krv, komplikovanejším diagnózam môže hroziť pri zanedbaní poranenia aj smrť, vykrvácať môžu i z malých rán a poranení.

Bratislava 23. marca (TASR) - Slováci stále môžu prispievať do verejnej finančnej zbierky pre rehabilitačné pobyty hemofilikov. Ide o pacientov, ktorým sa ťažko zráža krv, komplikovanejším diagnózam môže hroziť pri zanedbaní poranenia aj smrť, vykrvácať môžu i z malých rán a poranení.



Verejnosť môže do zbierky prispieť v sieti Tesco na Slovensku. Záštitu nad zbierkou prevzal hokejista Michal Handzuš. Zbierka prebieha v piatok do 20.00 h a v sobotu v čase od 10.00 h do 18.00 h v nepredajných priestoroch prevádzok na Slovensku. S prenosnou urnou sa budú v hypermarketoch a obchodných domoch pohybovať dobrovoľníci.



Ľudia však môžu prispieť aj inak, cez účet zbierky SK06 0200 0000 0017 9499 4151. Do 30. septembra možno prispieť aj dvoma eurami na číslo 877 s textom DMS HEMO na číslo 877. Viac informácií je na www.donorsforum.sk.



TASR o tom informoval Jaroslav Janovec zo Slovenského hemofilického združenia.