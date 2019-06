Historik k vylodeniu v Normandii: Spojením síl dobra sa dá poraziť zlo

Operácia Overlord právom patrí medzi jednu z najvýznamnejších operácií druhej svetovej vojny, ktorá sa nezmazateľným spôsobom zapísala do vojenskej minulosti ľudskej civilizácie, hovorí historik.

Bratislava 5. júna (TASR) - Je potrebné si pripomínať, že spojením síl dobra sa dá poraziť zlo. Bez poznania minulosti sa však nevyvarujeme chýb, ktoré urobili naši predkovia. V súvislosti s oslavami 75. výročia vylodenia v Normandii to pre TASR povedal historik a zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu (VHÚ) Peter Šumichrast.



"Z pohľadu súčasnosti možno konštatovať, že aj po 75 rokoch od uskutočnenia tejto najväčšej vojenskej kombinovanej operácie platí, že spojením síl dobra sa dá poraziť zlo, ktoré v tejto súvislosti predstavovalo nacistické Nemecko a jeho spojenci," povedal. Vylodenie spojencov v Normandii podľa jeho slov významným spôsobom ovplyvnilo nielen priebeh, ale aj výsledky druhej svetovej vojny.



"Operácia Overlord právom patrí medzi jednu z najvýznamnejších operácií druhej svetovej vojny, ktorá sa nezmazateľným spôsobom zapísala do vojenskej minulosti ľudskej civilizácie," skonštatoval s tým, že si vyžiadala množstvo "nepredstaviteľného strádania, bolesti a utrpenia na oboch stranách frontu".



V tejto súvislosti je podľa neho podstatné si neustále pripomínať, kto svet "vtiahol" do nezmyselného vojnového besnenia a pod akou ideológiou sa páchali vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. "Bez poznania minulosti sa nevyvarujeme chýb, ktoré urobili naši predkovia, a zopakujeme ich znova," dodal.



Historik zo Slovenskej akadémie vied Jakub Drábik v tejto súvislosti doplnil, že význam operácie Overlord spočíval predovšetkým v otvorení druhého frontu v Európe. "Čo znamenalo, že Hitler musel na západ presunúť mnoho jednotiek, ktoré by inak mohli nacisti nasadiť na východnom fronte proti Červenej armáde," vysvetlil.



Vylodenie v Normandii tak podľa jeho slov výrazne skrátilo vojnu. Poznamenal, že nacisti nemali dosť času a kapacít na vývoj a hromadné nasadenie nových moderných zbraní ako V-1, V-2 či nových prúdových stíhačiek Messerschmitt Me 262 a ďalších zbraní.



Význam operácie však vidí aj v tom, že spojenecká invázia zabránila Červenej armáde postúpiť ďalej na západ a rozšíriť svoj vplyv do ďalších európskych krajín.



Na normandských plážach sa 6. júna 1944 - v deň, ktorý sa do dejín druhej svetovej vojny zapísal ako Deň D - vylodilo približne 135.000 spojeneckých vojakov, aby v okupovanom Francúzsku bojovali proti nemeckým jednotkám. Počas tejto operácie zahynulo asi 10.000 spojeneckých vojakov.



Operácia s kódovým názvom Overlord po štyroch rokoch otvorila západný front. Bola to jedna z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa jej jednotky Austrálie, Belgicka, Británie, Československa, Francúzska, Grécka, Holandska, Kanady, Nového Zélandu, Nórska, Poľska a USA.