Sviečkovej manifestácii sa prisudzuje vplyv na pád Berlínskeho múru

Bratislava 24. marca (TASR) - Sviečková manifestácia v roku 1988 v Bratislave neovplyvnila iba porážku komunistického režimu v bývalom Československu. O tejto udalosti ako impulze pre ďalší vývoj sa hovorí aj v prípade udalostí v bývalej Nemeckej demokratickej republike. "Bratislavský Veľký piatok mal byť inšpiráciou pre pád Berlínskeho múru," pripomenul historik František Neupaeur.



Odvoláva sa i na slová súčasného nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmaiera, ktorý poukázal na význam bratislavského zhromaždenia pre znovuzjednotenie Nemecka. "Chcem to povedať nahlas a jasne: Zjednotenie Nemecka by nebolo možné bez slovenských ľudí a ľudí východnej Európy! V marci 1988 ľudia v Bratislave zapálili sviečky a svetlo týchto sviečok sa rozšírilo do celej východnej Európy!" uviedol Steinmaier.



Podľa Neupaeura význam sviečkovej manifestácie priznali aj samotní východonemeckí komunisti v jednom zo zachovaných interview. "Hovoria tam o tom, že si nemysleli, že ich porazia so sviečkami v rukách,“ dodal Neupauer. Pripomenul, že podľa vzoru Sviečkovej manifestácie sa podobné podujatie uskutočnilo v Lipsku v októbri 1989, mesiac predtým, ako prišiel pád Berlínskeho múru.



Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie zavíta na Slovensko i bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck. "Spoločne s prezidentom SR Andrejom Kiskom položia vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a vystúpia s príhovorom na slávnostnom koncerte pri príležitosti 30. výročia tejto významnej udalosti," uviedla Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.