Hlavného architekta mesta Martin zadržala NAKA

Martin 27. júna (TASR) – Hlavného architekta mesta Martin Róberta D. zadržala v utorok (26.6.) v budove mestského úradu Národná kriminálna agentúra (NAKA). TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová.



"O vzniknutej situácii sme boli informovaní a poskytujeme maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. K celej záležitosti sa budeme vyjadrovať po ukončení vyšetrovania," povedala hovorkyňa mesta Martin.



Doplnila, že napriek zadržaniu Róberta D. bude Útvar hlavného architekta mesta Martin fungovať v normálnom režime.



Podľa hovorcu Prezídia Policajného zboru (PZ) Michala Slivku obvinil v pondelok (25.6.) vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky NAKA dve osoby a jednu firmu z korupcie a prania špinavých peňazí. "Minulý rok (2017) mal stavebník v Martine zámer postaviť obchod a čerpaciu stanicu. Na to potreboval príslušnému úradu predložiť urbanistickú štúdiu. Štúdiu, ktorú investor predložil, Útvar hlavného architekta mesta Martin neakceptoval. Vedúci pracovník úradu mal ale investorovi odkázať, aby kontaktoval konkrétneho projektanta, ktorý zabezpečí projektové podklady, ktoré bez problémov schvália," uviedol Slivka.



Investor podľa neho odporučeného projektanta kontaktoval. "Ten mal prisľúbiť, že jeho firma je schopná zabezpečiť všetky povolenia až po kolaudáciu. Navrhol cenu spornej urbanistickej štúdie vo výške 15.000 eur. Vopred požadoval zálohu 9000 eur, ktorú investor na účet firmy uhradil. Urbanistickú štúdiu však jeho spoločnosť nevypracovala, vyhotovil ju Útvar hlavného architekta mesta Martin. Za prijaté peniaze teda firma pre investora nevykonala žiadnu činnosť, z čoho je zrejmé, že 9000 eur v skutočnosti nebola hodnota za vykonanú prácu, ale úplatok, ktorý sa mali obaja obvinení snažiť zakryť predstieranými službami," vysvetlil hovorca Prezídia PZ.



Vyšetrovateľ preto oboch mužov obvinil zo zločinu prijímania úplatku a zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. "S obvinením skončila aj obchodná spoločnosť spomínaného projektanta, keďže konal v jej mene ako konateľ. V utorok (26.6.) oboch obvinených policajti NAKA zadržali a vypočuli, vypočuli aj viacerých svedkov a vykonali prehliadku priestorov. Dnes vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky navrhuje prokurátorovi podať podnet sudcovi na ich väzbu. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody tri až osem rokov," dodal Slivka.



Róbert D. pôsobí vo funkcii hlavného architekta, do ktorej ho menovalo mestské zastupiteľstvo, od 1. júla 2007.