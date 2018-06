Hlina nevylučuje, že KDH podporí v prezidentských voľbách F. Mikloška

Na margo novembrových komunálnych volieb Hlina poznamenal, že ho mrzí, že sa SaS, OĽaNO a KDH nedohodli na spoločnom kandidátovi na primátora Bratislavy.

Bratislava 10. júna (TASR) - Líder mimoparlamentného KDH Alojz Hlina nevylučuje, že kresťanskí demokrati podporia v prezidentských voľbách Františka Mikloška. Pripustil to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike napriek tomu, že v KDH sa najskôr rátalo ako s kandidátom Mariánom Čaučíkom.



"Meno Františka Mikloška vzbudzuje rešpekt. KDH má v týchto voľbách dva legitímne záujmy - aby prebehli dôstojne a aby konzervatívci mali relevantného kandidáta. Kandidatúra Mikloška nie je v kontrapunkte voči žiadnemu z týchto záujmov," ozrejmil Hlina s tým, že hnutie bude ešte situáciu vyhodnocovať. "My sme už predstavili príbeh pána Mariána Čaučíka. Ale zachováme sa zodpovedne, konštruktívne a racionálne. My to zhodnotíme," uistil.



Na margo novembrových komunálnych volieb Hlina poznamenal, že ho mrzí, že sa SaS, OĽaNO a KDH nedohodli na spoločnom kandidátovi na primátora Bratislavy. "V niečom sme sa dohodli a v niečom nie. Som rád, že sme našli zhodu v Košiciach. Politika nie je o láske, ale o racionalite. V Bratislave to bude súboj oligarchických titanov, každý z nich má svojho koňa v stajni. Ak chcete tento zápas vyhrať, potrebujete veľmi silnú emóciu. A my ju ponúkame," podotkol v súvislosti s kandidátkou KDH Caroline Líškovou, ktorú označil za múdru a vzdelanú.



Hlina sa nevyhol ani parlamentnej politike. Strana Smer-SD podľa jeho slov umiera, polčas rozpadu nastal. "Oni majú tendenciu to brzdiť, ale KDH nemá za úlohu ich doopatrovať. KDH so Smerom-SD spolupracovať nebude," deklaroval.



K téme výrazného obmedzenia interrupcií, s ktorou prišla ĽSNS, Hlina poznamenal, že ak to myslíte s ochranou života vážne, nemôžte hádzať kamene po kočíkoch. "Nechali sme sa trošku vtiahnuť do cynickej pasce. Kresťanskí demokrati sa k tejto téme neprihlasujú, oni sú jej nositeľmi. Mrzí ma ale, že sme sa do tej pasce nechali vtiahnuť," dodal s tým, že v tejto debate mu chýbajú ženy a nepáči sa mu, že síru chrlia len muži.