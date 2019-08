Hlina: Stretnutie PS/Spolu s KDH ukáže schopnosť povolebnej spolupráce

Predseda KDH naznačil, že k podpisu konkrétnej dohody pravdepodobne nedôjde.

Bratislava 7. augusta (TASR) - Piatkové (9. 8.) stretnutie koalície Progresívne Slovensko/Spolu s KDH ukáže, či sú strany schopné aj povolebnej spolupráce. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda KDH Alojz Hlina. Naznačil, že na prvom stretnutí k podpisu konkrétnej dohody pravdepodobne nedôjde, rokovania idú podľa neho dobrým smerom.



"Bude to naše prvé stretnutie, ktoré bude hovoriť o tom, či sme, alebo nie sme schopní nájsť nejaké prieniky na povolebnú spoluprácu. Mám pocit, že to ide celkom dobrým smerom," skonštatoval Hlina. Ozrejmil, že budú hovoriť o svojich prioritách a o programe. Následne výsledky oznámia verejnosti.



Predseda KDH dodal, že hľadanie prienikov nebude jednoduché, verí však, že sa to podarí a že budú na Slovensku "vládnuť ľudia, ktorí rozumejú tomu, ako funguje demokracia, ktorí svoju politickú agendu nemajú postavenú na závisti a nenávisti". Kritizoval populistické sociálne návrhy a opatrenia v súčasnej koalícii.



Spoluprácu konzervatívcov s liberálmi prirovnal k jadrovému reaktoru. "Bude to zrážka konzervatívneho a liberálneho videnia sveta. Otázka je, či ju urobíme neriadenú, bude to Černobyľ, alebo ju skúsime urobiť riadenú," povedal Hlina. Táto zrážka však podľa jeho slov môže byť riadená bez toho, aby nestratili časť svojej podstaty a môže posunúť krajinu dopredu.



Začiatkom júla predstavili lídri PS/Spolu a KDH spoločnú predvolebnú dohodu. Obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády.