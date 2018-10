Sme rodina vyzýva Érseka, aby zverejnil náklady na odpočívadlá pri R1

Podľa hnutia stojí totiž výstavba týchto odpočívadiel obrovské finančné prostriedky a nik do jej financovania nevidí.

Bratislava 24. októbra (TASR) - Minister dopravy a výstavby (MDV) SR Árpád Érsek by mal zverejniť vyčíslenie stavebných nákladov dvoch odpočívadiel na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre. A to odpočívadla Tekovské Nemce a odpočívadla Pohranice. Šéfa rezortu dopravy vyzvali k takémuto kroku na stredajšej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predstavitelia opozičného hnutia Sme rodina.



Podľa hnutia stojí totiž výstavba týchto odpočívadiel obrovské finančné prostriedky a nik do jej financovania nevidí. Predseda Sme rodina Boris Kollár upozornil na výstavbu obojstranného odpočívadla v katastri obci Pohranice. Podľa neho bude po už existujúcom odpočívadle Tekovské Nemce druhým odpočívadlom postaveným v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP projektu) rýchlostnej cesty R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou.



Práce na tomto odpočívadle sa podľa hnutia začali v septembri 2017 a výber stavebnej firmy na jeho výstavbu bol vyňatý z procesu verejného obstarávania. "Keďže na PPP projekte môže všetky práce realizovať jedine koncesionár, na základe zmluvy nebolo potrebné ani verejné obstarávanie a dokonca ani prieskum trhu," opísal za Sme rodina Miloš Svrček.



Ministerstvo dopravy podľa hnutia uviedlo, že celková výška stavebných nákladov na odpočívadlo Pohranice je 16,8 milióna eur. Sme rodina sa však zdá táto suma príliš vysoká. Chce preto vedieť, v akej výške boli celkové náklady na vybudovanie odpočívadla Tekovské Nemce.



"Podľa našich odhadov bola vtedajšia cena výstavby odpočívadla Tekovské Nemce niekde v rozmedzí 8 až 9 miliónov eur. Rozdiel tak môže byť približne deväť miliónov eur, za čo sa mohlo postaviť 90 rodinných domov," uviedol Kollár. Ide teda podľa neho o predražený stavebný projekt.