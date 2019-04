Hochel: V EP bude zrejme viac antisystémových a radikálnych strán

Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov na päťročné volebné obdobie.

Bratislava 28. apríla (TASR) - Po májových eurovoľbách bude zrejme v Európskom parlamente viac antisystémových a radikálnych strán ako doteraz. Naznačujú to prieskumy, uviedol Dionýz Hochel, ktorý je v súčasnosti poverený riadením Kancelárie EP na Slovensku.



"Opierame sa o prieskumy, ktoré indikujú, že v novom Európskom parlamente budeme svedkom nárastu antisystémových a radikálnych strán. Ale nie do takej miery, že by zablokovali Európsky parlament," povedal Hochel.



Žiadny prieskum podľa politológa z Univerzity Komenského Pavla Baboša nenaznačuje, že by tieto sily mali mať väčšinu. Baboš dodáva, že podľa prieskumov by sa do EP by mohli dostať aj poslanci ĽSNS. Podľa politológa by mohli získať dva mandáty.



Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Výsledky hlasovania budú známe po uzavretí volebných miestností v poslednom štáte, a to v Taliansku v nedeľu o 23.00 h. Eurovoľby sa na Slovensku konajú štvrtýkrát. Účasť na posledných bola len 13,05 percenta oprávnených voličov, teda najmenšia zo všetkých krajín EU.