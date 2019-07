Holíč a Hodonín dočasne opäť spoja vlaky

Po pätnástich rokoch tak ožije historická trať medzi železničnými stanicami v Slovenskej a Českej republike.

Holíč 11. júla (TASR) - V období od júla do konca októbra bude dočasne obnovená železničná doprava medzi Holíčom a českým Hodonínom. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



Po pätnástich rokoch tak ožije historická trať medzi železničnými stanicami v Slovenskej a Českej republike. "Na niekoľko mesiacov dôjde k obnoveniu medzištátnej osobnej železničnej dopravy. Vlakovú obsluhu na tejto trati si objednal Juhomoravský kraj v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR v súvislosti s rekonštrukciou hraničného cestného mosta cez rieku Moravu," uviedol Kováč.



Náhradnú dopravu budú zabezpečovať České dráhy (ČD) v spolupráci so ZSSK od 22. júla do 31. októbra. Pravidelná prevádzka na tejto trati bola ukončená 11. decembra 2004. Počas dočasnej obnovy bude premávať desať párov osobných vlakov v pracovných dňoch a šesť párov počas víkendu. Prevádzka na tomto šesťkilometrovom úseku bude zabezpečovaná jednou motorovou jednotkou.



Predaj cestovných dokladov na území Slovenskej republiky bude možný iba vo vlaku u sprevádzajúceho personálu ČD. "Platiť možno v oboch menách, eurami aj českými korunami. Vo vlakoch platí tarifa malého pohraničného styku ZSSK – ČD," doplnil hovorca ZSSK.



Historickú jednokoľajnú trať Holíč – Hodonín dokončili na prelome 80. a 90. rokov 19. storočia a tvorila jedno z najkratších prepojení severu vtedajšieho Uhorska s českým územím. Po jej elektrifikácii v roku 1987 mala odľahčiť preťaženú trať do Českej republiky cez Břeclav. Jej význam sa postupne znižoval po rozdelení spoločného štátu.