Horolezci ochranárom pomáhajú s monitoringom skalného vtáctva

Bratislava 14. marca (TASR) - Horolezci pomáhajú ochranárom pri monitoringu hniezdnych párov a najnovšie aj pri inštalácii hniezd. Informuje o tom Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), ktorá takto spolupracuje so Slovenským horolezeckým spolkom (SHS) James. Ich spolupráca sa začala pri rokovaniach o podmienkach ochrany druhov žijúcich na skalách.



"Stále viac našich členov si popri lezení všíma aj to, čo okolo nich lieta a niekedy aj škrieka. Chytilo nás to natoľko, že sme sa rozhodli dať nášmu záujmu nový rozmer. Vieme sa totiž dostať aj na neprístupné miesta," priblížil Vladimír Linek zo SHS James. "Je to pre nás obrovská pomoc, veľmi si takúto spoluprácu vážime. Človek prírodu využíva i ničí, a je to opäť len človek, kto to môže napraviť," poznamenal Jozef Chavko z RPS.



Po konzultácii s ochranármi horolezci postavili niekoľko podložiek pre orliaky morské. Na jednej z nich, pri Dunaji, už úspešne hniezdi vtáčí pár. Tento rok horolezci vyčistili policu v nečinnom kameňolome a zasadili tam hniezdnu podložku. Linek zdôrazňuje, že horolezci zároveň rešpektujú ochranu prírody a neporušujú obmedzenia času ani lokalít.



Ochranári vysvetľujú, že na miestach, kde hniezdia chránené druhy vtáctva, sú príslušnými orgánmi ochrany prírody určené špeciálne podmienky pre skalolezcov. Lezenie môže byť časovo obmedzené tak, aby hniezdny pár nebol rušený a mohol vychovať potomstvo, napríklad od februára do júna. Informácie o obmedzeniach nájdu horolezci na webe alebo priamo na dotknutých skalách.