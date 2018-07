Horolezec Červienka chcel vystúpiť na Mont Blanc. Teraz je nezvestný

Záchranné a pátracie akcie už ukončili.

Bratislava 9. júla (TASR) - Dlhoročný reprezentant a jeden z najlepších slovenských horolezcov v stredných horách Maroš Červienka je už viac ako týždeň nezvestný na južnej strane vrchu Mont Blanc. TASR informoval predseda Slovenského horolezeckého spolku (JAMES) Igor Koller s tým, že šanca na prežitie je prakticky nulová.



Záchranné a pátracie akcie už ukončili. Dvadsaťsedemročný Červienka mal v pláne sólový výstup Majorovou cestou v južnej stene Mont Blancu a v nedeľu 1. júla sa spolu s horskými vodcami J. Kořínkom a R. Šrobom vyviezol z talianskej strany lanovkou Helbroner, odkiaľ pokračoval do bivaku Fourche. Majorova cesta patrí ku klasickým veľkým výstupom na Mont Blanc, ale je objektívne nebezpečná pre pád lavín a serakov. Preto ju chcel Červienka absolvovať v noci z 1. na 2. júla a zostúpiť do Chamonix. Tam však neprišiel a na ďalší deň sa rozbehla pátracia akcia hlavne pomocou helikoptér.



Na prístupových cestách do bivaku Fourche, do Col Moore a ani v stene sa však nenašli žiadne stopy po slovenskom horolezcovi. Pod cestou bolo spadnutých niekoľko lavín a serakov. Pátranie prerušovalo nepriaznivé počasie, keď 4. júla napadlo nad 3500 metrov 20 až 30 cm nového snehu. V ten istý deň sa do bivaku Fourche dostali Ondrej Húserka a Ivan Šabo, našli Červienkov zápis v knihe túr, ale pre nebezpečné podmienky nemohli pokračovať ďalej. Pátranie pomocou helikoptér pokračovalo ďalej bez akýchkoľvek výsledkov.



"Poďakovanie za veľkú snahu pomôcť a urobiť maximum pre záchranu Marošovho života patrí záchranárom z Aosty a Chamonix, horským vodcom Jánovi Kořínkovi, Radkovi Lienerthovi, Rasťovi Šrobovi, vodcom z ENSA, Petrovi Závackemu z HZS Vysoké Tatry a všetkým ďalším, ktorí pomáhali pri získavaní informácii a koordinácii pátrania," uviedol Koller.