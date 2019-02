Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.

Bratislava 1. februára (TASR) – Horské priechody Donovaly a Šturec sú uzatvorené pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky z dôvodu hustého sneženia. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojom webe zjazdnost.sk.



Na ceste III/1291 v oblasti Bukovej a na cestách III/1146 Skalica-Radošovce, III/1123 Koválovec, II/590 Holíč - Šaštín-Stráže, III/1136 Radimov Štefanov sa tvoria snehové jazyky a záveje. Dohľadnosť do 200 metrov je v okolí Banskej Štiavnice. Vodiči by si mali dať pozor na zľadovatený sneh hrúbky do troch centimetrov, ktorý je na cestách II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie, II/558 Stakčín - Ulič a na cestách tretej triedy v lokalitách Makov, Stakčín, Turčianske Teplice, Belá, Martin, Stropkov, Budatín, Levoča a Žilina.



Podľa SSC sú všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach stredného a severného Slovenska sú vozovky miestami pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného a zľadovateného snehu do troch centimetrov, miestami, najmä na cestách nižších kategórií, do piatich centimetrov.



Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Vrchslatina, Podspády, Vernár, Súľová, Grajnár, Huty, Besník, Zbojská, Látky-Prašivá, Čertovica, Dobšiná, Chorepa, Homôlka je na vozovke miestami kašovitý alebo utlačený sneh do troch centimetrov. Na horských priechodoch Cukmantel a Herlianske sedlo je utlačený sneh do piatich centimetrov.