Horskí záchranári pomáhajú pri záchrane uviaznutých jaskyniarov

Za jednou z chodieb jaskyne, ktorú náhle zaplavila voda, uviazli dvaja poľskí jaskyniari. Muži sa nachádzajú v najhlbšej jaskyni v Poľsku, v hĺbke asi 500 metrov od úrovne vchodu.

Vysoké Tatry 19. augusta (TASR) – Slovenskí horskí záchranári v súčasnosti pomáhajú poľským kolegom pri záchrane dvoch uviaznutých jaskyniarov vo Veľkej snežnej jaskyni v poľských Tatrách. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali o tom, že o súčinnosť ich požiadali v sobotu (17. 8.) krátko pred polnocou.



„Za jednou z chodieb jaskyne, ktorú náhle zaplavila voda, uviazli dvaja poľskí jaskyniari. Muži sa nachádzajú v najhlbšej jaskyni v Poľsku, v hĺbke asi 500 metrov od úrovne vchodu. Po nočnej komunikácii so záchranármi z poľského TOPR-u sme zorganizovali záchrannú skupinu zloženú z 11 záchranárov HZS - špecialistov na jaskynnú záchrannú činnosť,“ uvádza HZS na svojej stránke. V skupine sú aj špecialisti na používanie trhavín pri záchranných prácach v podzemí.



V nedeľu (18. 9.) napoludnie sa členovia HZS presunuli do Zakopaného v Poľsku a pripojili sa ku kolegom. Rozdelili sa a o 18. hodine vystriedal prvý tím slovenských záchranárov vrátane špecialistov na prácu s trhavinami v podzemí spoločne s poľskými záchranármi skupinu kolegov, ktorá bola v jaskyni. Počas nočných prác v jaskyni špecialisti rozšírili úzke priestory, cez ktoré sa chcú dostať k uviaznutým jaskyniarom. Prácu im sťažoval a stále sťažuje a spomaľuje veľmi slabo vetrateľný priestor. Počas nočných záchranných prác voda v zaplavenej chodbe neklesla.



„Dnes (v pondelok) sa presunú do jaskyne ďalší záchranári, ktorí majú vymeniť postupové laná, dostať na miesto techniku na odvetranie splodín a pokračovať v rozširovaní chodby k uviaznutým jaskyniarom,“ dodáva HZS s tým, že následne skupinu posilnia ďalší dvaja špecialisti - pyrotechnici HZS. O ďalšom procese záchrannej akcie bude HZS priebežne informovať.



Veľká snežná jaskyňa, ktorá je najdlhšou a zároveň najhlbšou jaskyňou v Tatrách, sa nachádza pri hranici so Slovenskom a má celkovú dĺžku 24 kilometrov. Podľa veliteľa tímu Jana Kryzstofa, ktorého vyjadrenie pre televíznu stanicu TVN priniesla agentúra AP, majú byť na rozšírenie chodieb použité výbušniny. Dodal, že záchranná operácia môže trvať niekoľko dní, či dokonca týždňov.