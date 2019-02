Horským záchranárom pomáhal aj vrtuľník, riešili zahraničných turistov

V sobotu riešili horskí záchranári niekoľko náročných prípadov.

Vysoké Tatry 10. februára (TASR) – Horským záchranárom pomáhal v sobotu (9.2.) aj vrtuľník. Kým si česká turista poranila nohu približne po 50-metrovom páde, záchranná akcia dvojice Poliakov trvala do noci a zúčastnilo sa jej 14 záchranárov Horskej záchrannej služby (HZS). Počas náročnej akciu potreboval pomoc i ďalší turista. Informuje o tom HZS na svojej webovej stránke.



Česká turistka sa pošmykla vo Veľkom Hangu v Malej Studenej doline. "Pre urýchlenie záchrannej akcie bol zásah odovzdaný posádke Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe, ktorá ho vykonala a pacientku transportovala do nemocnice v Poprade," uvádza.



Krátko na to z oblasti vrchu Končistá vo Vysokých Tatrách požiadal o pomoc poľský turista, ktorý nahlásil dva úrazy dolných končatín u dvoch poľských turistov. Na pomoc prišli opäť leteckí záchranári z Popradu, pre silný vietor však nebolo možné vysadenie záchranárov priamo pri postihnutých a ich transport vrtuľníkovou technikou.



"Pilot preto postupne vyviezol päť záchranárov HZS z heliportu v Starom Smokovci pod Končistú, odkiaľ pokračovali pozemne do centrálneho, juhozápadného žľabu," píše na webe s tým, že turisti nemali dostatočný výstroj, pričom jeden z nich sa pošmykol a strhol druhého.



"Po páde, ktorý mal takmer 500 dĺžkových a 300 výškových metrov, nenarazili do kameňov a ostali s obrovským šťastím v žľabe. Šťastím bolo aj to, že v oblasti sa v tom čase nachádzali náhodní skialpinisti, ktorí mužom poskytli prvú pomoc, ošetrili ich, vykopali im záhrab a vytvorili tak protiveternú stenu, ktorá ich ochránila v silnom mrazivom vetre do príchodu záchranárov HZS pred celkovým zhoršením stavu," spresňuje.



Po príchode záchranárov bola obom poskytnutá prednemocničná zdravotná starostlivosť, končatiny im zafixovali a ošetrili zvyšné povrchové poranenia a hlavu jedného z nich. Pomocou nosidiel a transportného prostriedku šmyk turistov zviezli Štôlskou dolinou do údolia, kde im išli naproti pozemne dve podporné skupiny z príslušníkov HZS a dobrovoľných zmluvných záchranárov HZS.



"Snežnými skútrami boli pacienti prevezení do Vyšných Hágov, kde ich prevzali privolané posádky rýchlej zdravotnej pomoci," uvádza HZS.



Pomoc potreboval aj 35-ročný poľský turista, ktorý zakopol stúpacím železom vo Veľkom Hangu v Malej Studenej doline a pri páde si poranil nohu; ujali sa ho náhodní turisti.



"Pre prebiehajúcu náročnú záchrannú akciu pod Končistou, ktorá si vyžiadala nasadenie veľkého počtu záchranárov, bol zo Zamkovského chaty vyslaný personál a horolezci, ktorí muža pomocou kanadských saní dopravili na chatu," informuje s tým, že turista tu zotrval do príchodu záchranárov HZS, ktorí ho po ošetrení transportovali snežným skútrom do Starého Smokovca.