HORÚČAVY VRCHOLIA: Na južnom Slovensku môže byť až 35 stupňov

Najhorúcejšie má byť v západných alebo južných okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Košického a Banskobystrického kraja.

Bratislava 25. júna (TASR) - Slovensko zasiahnu v stredu (26. 6.) horúčavy. Teplota vzduchu môže miestami dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia, na juhu a na západe krajiny sa však môže teplota vyšplhať až na 35 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal na stredu výstrahu 1. a 2. stupňa.



Najhorúcejšie má byť v západných alebo južných okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Košického a Banskobystrického kraja. Maximálna teplota vzduchu tu môže dosiahnuť 35 stupňov Celzia. SHMÚ pre tieto okresy vydal výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami, ktorá bude platiť v stredu od 13.00 do 18.00 h.



O stupeň nižšia výstraha platí v rovnakom čase pre niektoré ďalšie okresy Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja. Meteorológovia tam očakávajú dosiahnutie maximálnej teploty vzduchu 33 až 34 stupňov Celzia. Výstrahu pred horúčavami v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji vydal SHMÚ aj na štvrtok (27. 6.).



SHMÚ upozorňuje, že vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Záchranári apelujú na ľudí, aby dbali na prevenciu. V čase obeda, od 11.00 do 15.00 h, sa treba zdržiavať v interiéri a dodržiavať dostatočný pitný režim. Ak sa ľudia nevyhnú pobytu vonku, netreba zabudnúť na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev.



Horúčavy sú pre ľudí bez domova ohrozením, upozorňuje organizácia Depaul

Nápor, ktorý prinášajú horúce dni, ohrozuje okrem iných rizikových skupín aj ľudí bez domova. Najčastejšie ich ohrozuje dehydratácia či úpaly. Upozorňuje na to nezisková organizácia Depaul Slovensko, podľa ktorej je dôležité pomôcť takýmto ľuďom rovnako ako v zime.



Prudké výkyvy počasia pociťujú podľa organizácie predovšetkým ľudia v núdzi, ktorých trápia rôzne zdravotné problémy alebo vysoký vek, čo platí u väčšiny z nich. "Hoci leto pre ľudí bez domova prináša so sebou pocit úľavy, pretože nemajú také problémy s nocľahom ako v chladných mesiacoch, prináša aj ohrozenia," tvrdí organizácia Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova v Bratislave. Medzi ohrozenia patria napríklad úpaly, rýchlejší rozmach infekčných chorôb či dehydratácia.



„V prípade, že vieme o klientoch, ktorí majú zdravotné problémy, navštevujeme ich častejšie, zisťujeme, či majú dostatok liekov. Leto je aj čas dovoleniek, preto býva niekedy problém dostať sa ku lekárom. Snažíme sa veci riešiť v predstihu, aby sme eliminovali riešenie problémov na poslednú chvíľu počas najväčších horúčav," vysvetlila terénna pracovníčka Depaul Slovensko Lucia Nagyová. Svojim klientom pripomínajú možnosť navštevovať denné centrá pre hygienu a nezabúdať na pitný režim.



Depaul Slovensko v lete pomáha ľuďom bez domova na viacerých úrovniach, ide najmä o rozdávanie pitnej vody či šiltoviek z dôvodu ochrany pred priamym slnkom. Organizácia však pripomína, že pomáhať môže každý. "Nebojte sa počas najhorúcejších dní zastaviť pri človeku v núdzi a spýtať sa ho na jeho stav. Pomôcť môže aj darovaná fľaška minerálnej vody či ovocie," vyzýva organizácia.