OCHLADENIE NEČAKAJTE: Bude ešte teplejšie ako doteraz

Varovanie SHMÚ. Foto: Prtscr/SHMÚ

Bratislava 24. júla (TASR) - Meteorológovia varujú v najbližších dňoch pred vysokými teplotami najmä na západe Slovenska. V stredu popoludní môžu teploty dosiahnuť 33, vo štvrtok (25. 7.) do 34 a v piatok (26. 7.) na niektorých miestach do 35 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.Výstrahy sa týkajú Bratislavského, Trnavského a časti Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.uvádza SHMÚ.V stredu a vo štvrtok platia výstrahy prvého stupňa od 14.00 do 18.00 h, v piatok už od 13.00 h.