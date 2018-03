Špirko si svoje vystúpenie načasoval, hovorí Hrnko

Bratislava 8. marca (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko si svoje vystúpenie pred médiami zámerne načasoval pred piatkovými (9.3.) zhromaždeniami po celom Slovensku. Myslí si to Anton Hrnko zo SNS.Konkrétnejšie sa však k téme vyjadriť nechcel, svoju úlohu si podľa neho v tejto veci majú robiť orgány činné v trestnom konaní, ktorým on osobne dôveruje. Hrnko nechcel povedať, či je za demisiu ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorého Špirko vo svojich obvineniach spomína. Tvrdí však, že tak, ako v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, je aj v tomto prípade za vytvorenie dostatočného priestoru na dôkladné prešetrenie.Most-Híd hovorí v spojitosti so Špirkom o mimoriadne závažnom obvinení.uviedla v písomnom stanovisku hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľ Špirko podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a na osoby v postavení policajného prezidenta a riaditeľa NAKA, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky, a to pre podozrenia z obzvlášť závažného zločinu sabotáž spolupáchateľstvom.Novinárom vo štvrtok povedal, že sa tak rozhodol na základe informácie, že diskreditácia prokurátora v súvislosti s vecami, ktoré Špirko v danej dobe dozoroval vrátane B.A. Haus, bola nariadená konkrétnou osobou, ktorou má byť Kaliňák.