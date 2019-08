Hrnko: Únik zo spisu vyšetrovateľov je neprípustný

Dôkazy sú po úniku zo spisu podľa Hrnka znehodnotené a nepoužiteľné pred súdom.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Únik zo spisu vyšetrovateľov považuje šéf brannobezpečnostného výboru Národnej rady SR Anton Hrnko (SNS) za absolútne neprípustný. Mimoriadny výbor k situácii sám zvolávať neplánuje.



Reagoval tak na štvrtkové vyjadrenie Roberta Fica (Smer-SD) po zverejnení údajnej komunikácie Mariana K. Predseda Smeru-SD uviedol, že očakáva zvolanie mimoriadneho výboru, aby zistil mieru vplyvu politického tlaku na orgány činné v trestnom konaní.



Dôkazy sú po úniku zo spisu podľa Hrnka znehodnotené a nepoužiteľné pred súdom. "To znamená, že niekto tu má snahu mariť vyšetrovanie," uviedol Hrnko. Považuje za veľmi zlé, ak by sa v spoločnosti udržiavala myšlienka, že došlo k vraždám dvoch ľudí, ktoré nie sú doriešené a potrestané.



"Ja by som chcel, a myslím, že je to politika celej SNS, aby objednávatelia, vykonávatelia a poprípade tí, ktorí to kryli, boli postavení pred súd a boli poslaní tam, kde patria," povedal Hrnko. Mimoriadny výbor sám zvolávať neplánuje. Po prijatí návrhov iných členov s tým však nemá žiadny problém.