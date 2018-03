Hrvolová: Mnohí v SR veria, že systém, v ktorom žijú, je demokraciou

Hrvolová pôsobí vo Washingtone ako expertka a programová manažérka pre región strednej a východnej Európy a západného Balkánu v neziskovom združení CIPE.

Washington 19. marca (TASR) - Bývalá slovenská diplomatka Martina Hrvolová v súčasnosti riadi v Spojených štátoch programy na podporu podnikateľského prostredia v krajinách strednej a východnej Európy a západného Balkánu. Pôsobí vo Washingtone ako expertka a programová manažérka pre región strednej a východnej Európy a západného Balkánu v neziskovom združení CIPE (Center for International Private Enterprise, Medzinárodné centrum pre súkromné podnikanie).



CIPE je súčasťou amerického nadačného fondu pre demokraciu a je pridružené k americkej obchodnej komore. Podporuje súkromný sektor a trhovo orientované reformy, ktoré v konečnom dôsledku vedú aj k posilneniu demokracie. CIPE pracuje prevažne s podnikateľskou komunitou, obchodnými komorami, mimovládnymi organizáciami či ekonomickými think-tankami.



"My sa dnes čoraz častejšie pýtame, či sú krajiny strednej a východnej Európy naozaj demokratické. Rozhodne treba uznať obrovský pokrok, ktorý bol dosiahnutý v tomto regióne od 90. rokov. Čoraz častejšie však máme pochybnosti o nezávislosti inštitúcií a slobode médií - vrátane Slovenska, a to osobitne v súvislosti s nedávnymi udalosťami, ale aj s ostatnými problémami, ktorým spoločnosť na Slovensku čelí, či už je to korupcia a iné," uviedla Hrvolová.



Problémom Slovenska je podľa nej aj znížená angažovanosť obyvateľov na verejnom živote. Myslí si, že je to dôsledkom aj toho, že ľudia prestávajú veriť v to, že demokracia je tým správnym systémom.



"Možno aj preto, že v podstate nevedia, ako má skutočná demokracia fungovať. Mnohí veria v to, že systém, v ktorom žijú na Slovensku, je demokraciou," myslí si Hrvolová.



Šéf správnej rady CIPE vystúpi v máji na Slovensku na konferencii Globsec. Hovoriť bude o úlohe súkromného sektora vo vzťahu k vládam i v jeho vzťahu k podpore demokracie a ekonomických reforiem.



spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová