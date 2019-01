Hunčík: Je dôležité, akým smerom sa bude uberať stredoeurópsky región

Péter Hunčík si v utorok prevzal od prezidenta SR Andreja Kisku Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj literárnej činnosti.

Bratislava 13. januára (TASR) - Smerovanie stredoeurópskeho regiónu nie je podľa psychiatra Pétera Hunčíka tak jasné ako v minulosti, pretože zodpovední ľudia vnímajú realitu skreslene. Dodáva, že tento región nemôže existovať samostatne a pre Európu je dôležité, kam bude patriť.



"Som trochu nepríjemne prekvapený. Pred 20-30 rokmi som si myslel, že keď nám položia otázku, či chceme patriť do Európy alebo na Východ, odpoveď je: samozrejme, že do Európy. A teraz vidím tie reakcie v Maďarsku, niekedy na Slovensku, v Čechách evidentne, ale aj Poliaci váhajú a nevedia sa jasne vyjadriť," tvrdí psychiater patriaci k maďarskej menšine, čo mu podľa neho umožňuje lepšie porovnávať situáciu medzi Slovenskom a okolitými krajinami.



Priznáva, že je z tejto situácie zhrozený, poukazuje na skúsenosť z minulosti. "Nestačili nám tie štyri dekády komunizmu a stále sa ešte vraciame k tomu, že možno toto rúško už nie je to isté, čo bol Sovietsky zväz. Potom kto vraždí tých skripaľovcov, litvinov a ďalších? Aká tajná služba chodí za nimi? Kde sa robí anexia Krymu a neviem, čo všetko? A my hovoríme, že možno to nie je až také zlé," konštatuje.



Podľa Hunčíka je tento stav spôsobený tým, že intelekt človeka 21. storočia klesá. "Je to vážny paradox, na jednej strane sú technické vymoženosti nesmierne vysoko, najmä čo sa týka armády. Máme veľmi sofistikované prístroje a riadiť ich budú ľudia, ktorých intelekt postupne klesá. A človek sa bojí, kedy urobí taký človek chybné rozhodnutie, zle vyhodnotí situáciu. Nemám z toho dobrý pocit," dodáva s tým, že pred 20 rokmi sa cítil lepšie.



"Každému prajem aj v tomto roku, aby sa už zobudili. Aby naozaj nastavili mentálne senzory, a aby vnímali realitu takú, aká je a nie skreslenú," uzatvára Hunčík.



Hunčík si v utorok (8.1.) prevzal od prezidenta SR Andreja Kisku Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj literárnej činnosti.



V rokoch 1990 - 1992 pôsobil vo funkcii poradcu prezidenta ČSFR Václava Havla. Ako riaditeľ nadácie Sándora Máraiho pôsobil v rokoch 1993 až 2003. Hunčík vykonáva komunikačné tréningy v rôznych častiach sveta a v roku 2012 bol nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii publicistika a literatúra.