Hygienici intenzívne kontrolujú hovädzinu v stravovacích zariadeniach

Pri kontrolách a overovaní údajov sa zistilo dodanie nielen do zariadení spoločného stravovania, ale aj do maloobchodných prevádzok, uviedla hovorkyňa ÚVZ SR Račková.

Bratislava 31. januára (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR intenzívne kontroluje, či sa hovädzie mäso z Poľska nenachádza aj v iných zariadeniach spoločného stravovania. Doteraz sa vyskytlo v troch školských stravovacích zariadeniach v Košickom kraji, v jednom školskom stravovacom zariadení v Prešovskom kraji, v dvoch reštauráciách v Košickom kraji a v dvoch reštauráciách v Prešovskom kraji. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



"Pri kontrolách a overovaní údajov sa zistilo dodanie nielen do zariadení spoločného stravovania - reštaurácií, školských, predškolských zariadení, ale aj do maloobchodných prevádzok, ktorých kontrola nespadá do kompetencií regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR," spresnila Račková.



Hygienici podľa jej vyjadrenia "okamžite" po získaní informácií od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR začali vykonávať cielené kontroly v predmetných zariadeniach so zameraním sa na výskyt inkriminovaného hovädzieho mäsa, zabezpečenie jeho stiahnutia z trhu, zistenie spôsobu likvidácie a zistenie jeho prípadnej ďalšej distribúcie.



Podľa Račkovej po získaní výsledkov kontrol hygienikov z príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva bude ÚVZ SR verejnosť informovať.