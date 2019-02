ÚVZ SR: V regiónoch skontrolovali 14 zariadení spoločného stravovania

Hovädzie mäso z Poľska bolo dodané do skontrolovaných zariadení v celkovom množstve približne 520 kilogramov.

Bratislava 1. februára (TASR) – Pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) na základe hlásených dodávok skontrolovali 14 zariadení spoločného stravovania (ZSS). Hovädzie mäso z Poľska bolo dodané do skontrolovaných zariadení v celkovom množstve približne 520 kilogramov. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



Ako priblížila, toto mäso bolo použité na prípravu rôznych hotových pokrmov, ako napríklad guláša, hovädzieho vareného s omáčkou či sviečkovej na smotane. "V danej súvislosti neboli hlásené zo strany konzumentov skontrolovaných zariadení žiadne zdravotné komplikácie," uviedla Račková.



Ako vysvetlila, pri kontrolách boli zistené rôzne nezrovnalosti, ako napríklad nesprávne informovanie zo strany orgánov štátnej a veterinárnej správy. Nezrovnalosti sa týkali aj poskytnutých informácií o dodaných množstvách hovädzieho mäsa alebo jeho pôvode.



Hygienici v slovenských regiónoch podľa Račkovej "neustále vykonávajú intenzívne kontroly ZSS so zameraním sa na výskyt inkriminovaného hovädzieho mäsa, zabezpečenie jeho stiahnutia z trhu, zistenia spôsobu likvidácie a zistenia prípadnej ďalšej distribúcie". Kontroly po celom Slovensku nariadil hlavný hygienik SR Ján Mikas ešte 29. januára, keď bolo zo strany Poľska deklarované, že inkriminované hovädzie mäso sa nedostalo za poľské hranice.



To, že celý systém nákupu surovín je v kompetencii jednotlivých prevádzkovateľov zariadení školského stravovania, pripomenuli v piatok aj podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) spolu s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou (nominantka SNS). Ako uviedli, prevádzkovatelia sú plne zodpovední za nastavenie podmienok verejného obstarávania, ktoré je v ich kompetencii.



Račková za ÚVZ SR pripomenula, že kontrolu na úseku zariadení školského stravovania vykonávajú pracovníci odborov hygieny detí a mládeže na jednotlivých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva buď cielene, alebo v zmysle plánu kontrol. V prípade kontroly mäsa sa kontroluje jeho vysledovateľnosť.



"V prípade, že sa do niektorých školských stravovacích zariadení dostane nevyhovujúce mäso, ide o porušenie povinností prevádzkovateľov zariadení školského stravovania, pretože v zmysle metodiky materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, vypracovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, je povinnosťou prevádzkovateľov žiadať doložiť všetky relevantné dokumenty pri obstarávaní tovaru," zdôraznila Račková.



Ako hovorkyňa ÚVZ dodala, v tejto oblasti úrad plánuje intenzívne spolupracovať so zodpovednými pracovníkmi z rezortu školstva. "Pracovníci odborov hygieny detí a mládeže realizujú spoločné odborné semináre s metodičkami školského stravovania pri okresných úradoch, ktoré sa taktiež v rámci kontrol zameriavajú najmä na kontrolu dokumentácie," prízvukovala Račková.



Potrebné budú podľa ÚVZ SR zvýšené kontroly tak zo strany odborných pracovníkov regionálnych úradov v SR, ako aj zo strany metodičiek školského stravovania, či si prevádzkovatelia plnia všetky svoje povinnosti.