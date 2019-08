Hygienici varujú pred nebezpečnou keramickou misou, uniká z nej hliník

Výrobok sa mal predávať vo filiálkach spoločnosti TEDi, v súčasnosti však orgány verejného zdravotníctva pracujú na jeho stiahnutí zo slovenského trhu.

Bratislava 5. augusta (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnou keramickou misou na pečenie, z ktorej môže unikať hliník. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.



Podľa informácií úradu sa mal výrobok predávať vo filiálkach spoločnosti TEDi, v súčasnosti však orgány verejného zdravotníctva pracujú na jeho stiahnutí zo slovenského trhu. "Odporúčame spotrebiteľom, aby uvedený výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja," uviedla Račková.



Hnedú keramickú misu na pečenie pôvodom zo Španielska, ktorá sa predáva pod názvom Schmortopf - ceramic slow cooker, do výstražného systému nahlásili rakúske orgány. Laboratórne testy zistili, že z nej uniká hliník, čo je v rozpore s európskymi pravidlami. Tie určujú, že predmety musia byť vyrobené tak, aby za obvyklých alebo predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí.