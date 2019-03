HYGIENICI VARUJÚ: Tento detský krém je nebezpečný

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnými voňavkami, detským krémom, dezodorantom a farbou na tetovanie. Na snímke krémy LUXURE TEMPTATION od značky LUXURE PARFUMES. Foto: TASR - Úrad verejného zdravotníctva SR

Bratislava 14. marca (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnými voňavkami, detským krémom, dezodorantom a farbou na tetovanie. Všetky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Jozefína Kaššová. Do rýchleho výstražného systému Rapex výrobky nahlásili kontrolné orgány v Českej republike a vo Švédsku.Prvým potenciálne nebezpečným výrobkom je detský krém Bébé l er Change značky Uriage určený na použitie pod plienku. Vo výrobku sa nachádza butylparaben, čo je v rozpore predpismi. Látka sa nesmie používať v nezmývateľných kozmetických výrobkoch určených na použitie v oblastiach pod plienkou u detí do troch rokov.Nebezpečnou môže byť aj farba na tetovanie Terric Terracotta od značky Goldeneye Coloressence. Vo výrobku bola zistená prítomnosť aeróbnych mezofilných baktérií. Podľa predpisov však farby na tetovanie musia byť sterilné. Farba bola vyrobená v Nemecku.Potenciálne nebezpečné sú podľa hygienikov aj voňavky BLUE eu de parfum od značky CHAT D'OR, Ciao Babe od značky Street Looks, LUXURE TEMPTATION od značky LUXURE PARFUMES, Victory od značky LUCA BOSSI a dezodorant Crystal od značky Bi•es. Nachádzajú sa v nich zložky, ktoré neboli uvedené v zozname zložiek.pripomenuli hygienici.