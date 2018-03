Úrazovosť počas jarných prázdnin klesla o takmer 30 percent

Záchranári celkovo počas troch týždňov ošetrili, alebo poskytli pomoc pri zablúdení či uviaznutí 488 lyžiarom, skialpinistom, horolezcom či peším turistom.

Vysoké Tatry 12. marca (TASR) - Úrazovosť počas uplynulých jarných prázdnin na Slovensku klesla o takmer 30 percent. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že počas celého obdobia snehové podmienky priali zimným aktivitám, čo sa odzrkadlilo aj na návštevnosti a úrazovosti, hlavne počas prvého týždňa.



Tohtoročné jarné prázdniny sa začali na strednom Slovensku 19. februára a vyvrcholili nedeľu (11.3.), keď prázdninovali západniari. "Počas stredného týždňa, keď mal voľno východ, sa výrazne ochladilo a napriek slnečnému počasiu sa teploty pohybovali cez deň okolo mínus 15 stupňov Celzia. Predpokladáme, že práve silné mrazy boli dôvodom nižšej návštevnosti, a tým aj úrazovosť klesla. Prekvapil však posledný týždeň. Kým počas predchádzajúcich rokov bývala návštevnosť hlavne vo veľkých lyžiarskych strediskách najväčšia počas západoslovenských prázdnin, tento rok to bolo presne naopak," uviedla HZS na svojej internetovej stránke.



Prvý týždeň záchranári HZS v lyžiarskych strediskách ošetrili takmer dve stovky lyžiarskych úrazov a desať ďalších vo voľnom teréne. Druhý týždeň to bolo o približne 50 menej a prekvapivo počas prázdnin Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja absolvovali horskí záchranári najmenej výjazdov. Ošetrili 113 ľudí na svahoch a ďalších 15 vo voľnom teréne.



"Celkovo sme počas troch týždňov ošetrili, alebo poskytli pomoc pri zablúdení či uviaznutí 488 lyžiarom, skialpinistom, horolezcom či peším turistom. V 17 prípadoch bola záchranárom HZS pri lokalizácii nápomocná aplikácia HZS, prostredníctvom ktorej získali GPS súradnice polohy zranených či zablúdených osôb a mohli komunikovať formou SMS s postihnutými, ktorí sa nachádzali v oblastiach so slabým pokrytím signálom mobilného operátora," uzatvára HZS.