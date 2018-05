PLNÉ RUKY PRÁCE: V Malej Fatre pomáhali záchranári trom turistkám

Príčinou boli vyčerpanie, nevoľnosť aj zranenie.

Terchová 8. mája (TASR) – Záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Malá Fatra pomáhali v pondelok popoludní trom slovenským turistkám.



V blízkosti Príslopu pod Suchým si zranila nohu v oblasti členka 50-ročná turistka. "Horskí záchranári jej poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie, zranenú končatinu jej zafixovali a na rakúskom vozíku ju transportovali k Chate pod Suchým, k terénnemu automobilu HZS, ktorým ju previezli do nemocnice v Žiline," informovali horskí záchranári na svojej internetovej stránke.



Presne po hodine od ohlásenia úrazu v lokalite Príslopu pod Suchým potrebovala pomoc v Osade pod Rozsutcom 57–ročná Slovenka, ktorá sa sťažovala na nevoľnosť a bolesti hrudníka. "Záchranári HZS ju na mieste vyšetrili a previezli do Terchovej, kde ju odovzdali do rúk zdravotníckym záchranárom ZZS," uviedli záchranári.





Po ďalšej hodine požiadala o pomoc 66–ročná slovenská turistka, ktorá sa pošmykla a poranila si koleno na turistickom chodníku z Chaty na Grúni k Chate Vrátna. "Aj v tomto prípade poskytli záchranári HZS turistke prvú pomoc, končatinu jej zafixovali a na nosidlách ju transportovali k Chate Vrátna a terénnym automobilom HZS do Štefanovej. Odtiaľ už pokračovala s rodinným príslušníkom do nemocnice v Žiline," dodali horskí záchranári.