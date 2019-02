I. Janckulík má vstúpiť do KDH, hnutie rozhodne v pondelok

Janckulík uvažoval o vstupe do KDH už pred rokom, vtedy sa zároveň rozhodoval, či ďalej pokračovať v politike aj po skončení jeho mandátu a ak áno, ako.

Bratislava 1. februára (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Igor Janckulík má vstúpiť do KDH. Mimoparlamentné hnutie bude o jeho prijatí rozhodovať v pondelok (4. 2.) na predsedníctve.



"Je to veľmi potešujúce, viac povieme v pondelok," uviedol pre TASR predseda KDH Alojz Hlina. Predbiehať nechce ani Janckulík. "V pondelok sa to má uzavrieť, nechcem predbiehať udalosti," povedal pre TASR.



Do parlamentu sa dostal so stranou #Sieť, ktorá ale krátko po vstupe do koalície skončila, v parlamente sa jej poslanci rozpŕchli. Nietorí zostali pôsobiť ako nezaradení, Janckulík s niekoľkými ďalšími vstúpil do klubu Mosta-Híd. Odtiaľ odišiel počas minuloročnej vládnej krízy, ktorá vznikla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Janckulík dôvodil tým, že je neprípustné, aby ľudia na najvyšších a citlivých politických miestach mali prepojenia na mimoriadne pochybné osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé z napojení na mafiu a vo svojej krajine dokonca trestne stíhané. V parlamente pôsobí ako nezaradený poslanec.