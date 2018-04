I. Matovič: Druckerovci kúpili pozemky lacnejšie o 1,38 mil. eur

Podľa Matoviča celý príbeh začína ešte v čase, keď Drucker šéfoval Slovenskej pošte, keď sa našli viaceré zmluvy s firmou Rempo s. r. o.

Bratislava 9. apríla (TASR) - Súčasný minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) a jeho manželka získali v minulosti pozemky pri Trnave a v samotnom meste za desatinu ich trhovej hodnoty. Ušetriť tak mali až 1,38 milióna eur, ktoré tak skončili v ich peňaženke. Na tlačovej konferencii to vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý Druckera vyzval, aby zverejnil všetky dokumenty k tomu, ako pozemky nadobudol.



"Ak hovorím, že má odstúpiť policajný prezident Tibor Gašpar, mal by sa porúčať ruka v ruke aj s pánom Druckerom" odkázal Matovič, ktorý na tlačovej konferencii ukázal viacero dokumentov a listov vlastníctva.



Podľa Matoviča celý príbeh začína ešte v čase, keď Drucker šéfoval Slovenskej pošte, keď sa našli viaceré zmluvy s firmou Rempo s. r. o. "Aj vtedajšia opozičná poslankyňa Lucia Žitňanská (Most-Híd) povedala, že Drucker obchádzal zákon. Neskôr prišli správy, že firmu preferoval aj Robert Kaliňák (Smer-SD) a futroval ju štátnymi zákazkami. Tie mala na úrovni minimálne 50 miliónov eur," povedal Matovič.



Šéf Obyčajných ľudí tvrdí, že Drucker množstvo zmlúv so spoločnosťou Rempo utajoval, ale pri niektorých sa mu to nepodarilo. "Napríklad je tu zmluva z 20. januára 2015 medzi poštou a spoločnosťou Rempo na dva roky na necelých 400.000 eur. Podpísal ju Drucker a Ing. Klára Dvorecká. Ďalším spoločníkom firmy bol jej manžel Dušan Dvorecký," vysvetlil Matovič, ktorý spoločnosť označil za obľúbeného dodávateľa u vtedajších ministrov Kaliňáka, Jána Počiatka, Martina Glváča (Smer-SD), ale aj Druckera.



"Zákazky získavala šité na mieru, často súťažila sama so sebou. Išlo o zákazky na tonery, kancelárske vybavenie či oblečenie. Skrátka, dievča pre všetko. Hocičo potrebovali dodať, táto firma dodala," povedal Matovič.



Druhou časťou príbehu je podľa jeho slov obdobie druhej vlády Roberta Fica (Smer-SD). "Kaliňák, Glváč, Počiatek a Drucker sú ministrami druhej vlády Smeru-SD. V tom čase sa o jednom prípade rozhodovalo za záhadných okolností na Slovenskom pozemkovom fonde. Pani, ktorá si nárokovala dlhé roky reštitúciu v Dolnom Trhovišti v okrese Hlohovec, posunula túto pohľadávku firme Mlynské pole s. r. o., pričom jej spoločníkom je spomínaná Klára Dvorecká a konateľom je Dušan Dvorecký," povedal. Firma takto získava pozemok pri Špačinciach v okrese Trnava, ktorý už bol podľa Matoviča v územnom pláne určený na výstavbu. Išlo o približne 50.000 štvorcových metrov aj s cestami.



O niečo neskôr sa manželka ministra Druckera Lucia stáva majiteľkou firmy Logaro s. r. o. a zrejme od Mlynského poľa získava 30 percent týchto pozemkov, na ktorých už sú inžinierske siete. "V Špačinciach sa predávali tieto pozemky za 80 eur za štvorcový meter bez DPH, keďže sú tam aj siete. Pani Druckerová tu má vyše 11.000 m2, teda mohlo to stáť 880.000 eur bez DPH. Ona ich však kúpila za 100.000 eur, teda za 8,90 eura za m2," povedal Matovič.



Ako pokračoval, Druckerová získala aj dva pozemky v Trnave, kde sú spolumajiteľmi Dvoreckí. Dohromady kupovala viac ako 23.000 m2 (opäť 30 percent) za 20.000 eur, teda dala 90 centov za m2. "Ich hodnota by mala byť aspoň 40 eur, mala teda zaplatiť 940.000 eur," odkázal Matovič. "Pýtal sa preto, či išlo o úplatok za to, že bol Drucker tak veľmi štedrý a zatajoval zmluvy s firmou Rempo, ktorej majitelia predali Druckerovcom pozemky. Tento prípad má všetky znaky toho, že najskôr sa kamarátovi dohadzujú zákazky a ten si následne vyberá späť výhody. Druckerovci nezaplatili ani desať percent hodnoty týchto pozemkov," dodal Matovič.