Matovič: Pozývam Z. Čaputovú, F. Mikloška a R. Mistríka za jeden stôl

Bratislava 15. januára (TASR) - Líder OĽaNO Igor Matovič v týchto dňoch pozýva trojicu kandidátov na post prezidenta Zuzanu Čaputovú, Františka Mikloška a Roberta Mistríka na rokovanie za okrúhlym stolom. Stále si totiž myslí, že táto trojica by sa mala ešte pred prvým kolom navzájom dohodnúť na spoločnom zjednocujúcom kandidátovi, ktorého následne OĽaNO podporí. Stretnutie by sa malo uskutočniť v najbližších dňoch.



"Všetci traja kandidáti sú dobrí, ale nemôžme mať troch prezidentov," upozornil. Postoj Mikloška, ktorý sa vzdať nechce, považuje Matovič za nezodpovedný.



Či títo traja kandidáti na rokovanie aj prídu, Matovič nevie. "Pevne verí, že áno. Ale ak sa zaseknú už pred prvým kolom, povedia si, že to hrajú na tých svojich, že im ide o sebaprezentáciu a nedokážu potlačiť svoje ego, tak je to nezodpovedné. Dva mesiace môžu súťažiť a ak tých ľudí nezaujmú, nech je len jeden kandidát. O nič iné nám nejde," dodal Matovič.