I. Matovič: SNS sa hnutia OĽaNO limitmi na členov strán nezbaví

Bratislava 28. mája (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) sa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zákonom, ktorý má zaviesť limity na členov strany, nezbaví. Vyhlásil to líder OĽaNO Igor Matovič s tým, že do koaličnej novely zákona o politických stranách chce hnutie zapracovať viaceré zmeny. Pokiaľ ich SNS akceptuje, Matovič novelu podporí.



"Ak si SNS myslí, že sa takto OĽaNO zbaví, prepočítali sa. Takýmto zákonom sa nás nezbaví. Či si napíšu 100, 300, 10.000 alebo aj 100.00, nám je to jedno. My to splníme. Naši voliči a sympatizanti nám v tom pomôžu," povedal Matovič na tlačovej konferencii v parlamente. Navrhnuté nové pravidlá považuje OĽaNO za zákon proti Matovičovi. "Je to lex Matovič," poznamenal poslanec Ján Budaj.



Matovičovci mienia navhnúť do koaličnej novely povinnosti, aby politické strany zverejňovali všetky svoje zmluvy na internete, zoznam všetkých svojich členov a tiež, aby mali transparentný účet, na ktorom by verejnosť mohla vidieť všetky pohyby. "Keď tam dá Danko tieto tri veci, tak mu za tie jeho somariny zahlasujem," doplnil Matovič.



OĽaNO má dnes podľa Matoviča 13 členov, mená nepovedal. Známi sú členovia Igor Matovič, Jozef Viskupič, Martin Fecko a Erika Jurinová. O narábaní s financiami rozhoduje podľa Matoviča poslanecký klub. "Mohol by som o všetkom rozhodovať sám, ale o kľúčových veciach rozhoduje klub," vysvetlil.