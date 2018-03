I. Radičová: Klásť si pri demisii podmienky nemá žiaden právny základ

Podľa Radičovej je spoločnosť dlhodobo polarizovaná, nedôvera v základné demokratické inštitúcie je nesmierne veľká a silná.

Bratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska je viazaný ústavou a tá pri demisii predsedu vlády o žiadnych podmienkach nehovorí ani v náznaku. Demisia sa podáva a prezident je následne viazaný len tým, či prípadná nová vláda má podporu jednoduchej väčšiny v parlamente. Pre TASR to uviedla expremiérka Iveta Radičová v reakcii na rozhodnutie šéfa kabinetu Roberta Fica (Smer-SD) podať demisiu za určitých podmienok.



"Klásť si v tejto situácii podmienky nemá žiaden základ ani podklad v našom právnom systéme. To je pohľad striktne ústavný. Ten druhý pohľad je, aká je tu ponuka a návrh na riešenie politickej krízy," myslí si.



Podľa Radičovej je spoločnosť dlhodobo polarizovaná, nedôvera v základné demokratické inštitúcie je nesmierne veľká a silná. "Obnovenie dôvery spôsobom - predčasné voľby alebo odchádzame z koalície rovná sa zachovanie koalície s novým personálnym obsadením - je absurdné," odkázala na adresu Mosta-Híd.



Radičová tvrdí, že Most-Híd mal od začiatku jasne komunikovať aj takúto možnosť. "Postavím a poviem, že je tu aj tretia možnosť, a neskrývam sa za vetu, ktorá môže znamenať čokoľvek. To nie je férové správanie," uviedla.



Na margo rozhodnutia ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) nepokračovať v novej vláde Radičová podotkla, že z hľadiska jej predchádzajúcich vyjadrení je tento jej postoj ku vzniknutej situácii logickým vyústením.



Radičová zároveň apelovala na dôrazné vyšetrenie brutálnej úkladnej vraždy novinára a jeho snúbenice, pričom poukázala aj na zverejnené informácie o možnej previazanosti mafie na úrad vlády. "Dlhodobo sme svedkami politiky založenej na arogancii a šírení nenávisti. Spoločnosť je naozaj rozbitá a plná napätia. Ak sa má politik postaviť k tejto situácii čelom a má záujem o stabilizáciu spoločnosti, tak jediná cesta je obnovenie dôveryhodnosti demokratických inštitúcií vrátane dôveryhodnosti politických strán. Teda obmena osôb nie je dostačujúca," dodala.



Predseda vlády Robert Fico v stredu (14.3.) večer oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu. Premiér sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.