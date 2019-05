I. Radičová: Tohtoročné eurovoľby sú križovatkou

Obrazu EÚ v očiach občanov podľa bývalej premiérky ublížilo, že krátko po vstupe Slovenska do eurozóny nastala hospodárska kríza a potom migračná kríza.

Bratislava 26. mája (TASR) - Tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu sú podľa bývalej premiérky Ivety Radičovej križovatkou, na ktorej sa Európska únia rozhoduje o svojom ďalšom smerovaní. Uviedla to v diskusii v Európskom informačnom centre pred vyhlásením oficiálnych výsledkov volieb.



"Bude nesmierne záležať na tom, s akými témami pristúpia jednotliví zvolení poslanci členských krajín k rokovaniam o budúcnosti EÚ, ale aj akých komisárov zvolia," myslí si Radičová. Osobne dúfa, že bude jednou z hlavných tém občan, čo jej v kampani chýbalo.



Obrazu EÚ v očiach občanov podľa bývalej premiérky ublížilo, že krátko po vstupe Slovenska do eurozóny nastala hospodárska kríza a potom migračná kríza. "EÚ sa viac začala spájať so slovom kríza ako s pojmom mier a prosperita," konštatovala. To bola podľa nej voda na mlyn pre mnohé mediálne a politické kampane, ktoré hovorili, že EÚ len prehlbuje problémy alebo do nich Slovensko zaťahuje.



Radičovú tiež mrzí, že sa väčšina strán málo venovala programom. Potvrdila to aj šéfredaktorka portálu EURACTIV Slovensko Zuzana Gabrižová. "Je pravdou, že mnohé politické strany jednoducho žiadny program nemali," vyhlásila, s tým, že pripraviť program je podľa nej "psou povinnosťou" politických strán. Pripomenula, že aj keď si niektorí občania program neprečítajú, médiá s ním môžu politikov konfrontovať.