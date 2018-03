I. Sečík: Slovensko-ruská kultúrna spolupráca má dynamický vývoj

Po štvrtkovom stretnutí to uviedli štátny tajomník slovenského rezortu kultúry Ivan Sečík a námestníčka ruského ministra kultúry Alla Manilovová.

Bratislava 22. marca (TASR) – Nasledujúce päťročné obdobie by malo priniesť ďalšie zintenzívnenie a prehĺbenie slovensko-ruskej spolupráce v oblasti kultúry. Po štvrtkovom stretnutí a podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry (MK) SR a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2018–2022 to uviedli štátny tajomník slovenského rezortu kultúry Ivan Sečík a námestníčka ruského ministra kultúry Alla Manilovová.



Sečík informoval, že témou stretnutia bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce v rokoch 2013 až 2017 a nastavenie programu na ďalšie obdobie. Zvýraznil, že prostredníctvom doterajšej spolupráce sa zintenzívnila frekvencia kultúrnej spolupráce, zvýšila sa i jej kvalita. "Nové kvalitatívne prvky je poznať v rozšírení rôznorodosti kultúrnej výmeny, taktiež i v tom, že spolupráca sa preniesla na úroveň kooperácie konkrétnych kultúrnych inštitúcií,“ uviedol.



Projekty sa dostávajú podľa jeho slov i do regiónov, takže s dielami ruskej kultúry sa môžu oboznámiť okrem Bratislavy i v ďalších slovenských mestách a krajoch. „Slovenskí umelci zasa majú výraznejšie možnosti prezentovať svoje umenie v Rusku, a to nielen v Moskve, ale aj v ďalších častiach krajiny, vrátane Sibíri a Ďalekého východu,“ doplnil štátny tajomník rezortu kultúry.



Manilovová informovala, že na stretnutí hovorili najmä o najbližších plánoch a konkrétnych projektoch. "Vlajkovou loďou našej prezentácie na Slovensku bude výstava petrohradského múzea Peterhof v Slovenskej národnej galérii (SNG) v druhej polovici tohto roka," uviedla. V rokovaní je tiež príprava podujatia pod názvom Petrohradské divadelné sezóny, ktoré by sa malo uskutočniť v roku 2020. "Ide o týždennú prezentáciu viacerých petrohradských divadelných scén. S úspechom sa už konali vo viacerých európskych mestách,“ priblížila námestníčka ruského ministra kultúry. Vzájomná spolupráca v najbližších rokoch by sa mala týkať aj projektov pre deti.



Súčasťou stretnutia boli i dva okrúhle stoly a diskusia zástupcov najvýznamnejších slovenských a ruských kultúrnych inštitúcií v oblasti muzeálnej a galerijnej činnosti a divadelného umenia. "Verím, že i toto vzájomné spoznanie prispeje k prehĺbeniu spolupráce a vygenerovaniu nových zaujímavých projektov,“ dodala Manilovová.