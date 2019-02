Matovič zostáva poslancom, odobratie mandátu podporilo 26 poslancov

Otázka Matovičovho mandátu bola otvorená takmer dva roky. Strata poslaneckej stoličky mu hrozila pre opakované porušenie zákona o konflikte záujmov.

Bratislava 7. februára (TASR) - Predseda opozičného OĽaNO Igor Matovič zostáva poslancom Národnej rady SR. Rozhodlo o tom plénum Národnej rady SR. Návrh na odobratie jeho mandátu podporilo len 26 poslancov. Potrebných bolo aspoň 90 hlasov.



Za odobratie mandátu hlasovali poslanci ĽSNS, nezaradený Peter Marček, zo SNS to boli poslanci Eva Antošová, Karol Farkašovský, Magdaléna Kuciaňová a Stanislav Kmec. Ďalej boli za poslanci Smeru-SD Robert Fico, Miroslav Číž, Ľuboš Blaha, Igor Choma, Jozef Ježík, Jozef Valocký, Vladimír Matejička, Ľubomír Vážny, Maroš Kondrót. Proti bolo 54 poslancov, 47 sa zdržalo.



Otázka Matovičovho mandátu bola otvorená takmer dva roky. Strata poslaneckej stoličky mu hrozila pre opakované porušenie zákona o konflikte záujmov. Matovič sa ho dopustil tým, že dvakrát nemal pozastavenú živnosť. Podnikanie poslanca ústavný zákon zakazuje. Matoviča prvýkrát za nepozastavenú živnosť pokutoval parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v júni 2016. Napriek sankcii a vedomosti o nej Matovič o tri mesiace neskôr opäť nemal živnosť pozastavenú.



Za to mu už výbor navrhol odobrať mandát. O tom, či poslanec príde o kreslo, rozhoduje definitívne plénum. Na zbavenie mandátu sú potrebné tri pätiny poslancov (aspoň 90 hlasov). Pri hlasovaní o Matovičovi teda boli potrebné hlasy koalície aj opozície, keďže ani jeden tábor sám osebe nemá potrebný počet hlasov. Ak by k odobratiu mandátu došlo, poslanec sa môže obrátiť na Ústavný súd SR.