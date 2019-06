Inaugurácia prezidentky sa začne v sobotu na slávnostnej schôdzi NR SR

Po zložení prezidentského sľubu bude nasledovať inauguračný príhovor, v ktorom Čaputová predstaví svoju víziu výkonu verejnej služby vo funkcii hlavy štátu.

Bratislava 12. júna (TASR) - Inaugurácia prezidentky SR Zuzany Čaputovej bude najvýznamnejšou štátnou udalosťou, na organizácii ktorej sa spolupodieľa množstvo štátnych inštitúcií. Program sa začne v sobotu 15. júna o 11.45 h zložením sľubu na slávnostnej schôdzi Národnej rady (NR) SR v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave za účasti poslancov parlamentu, členov vlád poslancov Európskeho parlamentu za SR. Taktiež veľvyslancov a ďalších významných hostí politického a spoločenského života. Pozvaní sú aj Čaputovej rodinní príslušníci, blízki a spolupracovníci. TASR o tom informovala Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia prezidentskej kancelárie.



Po zložení prezidentského sľubu bude nasledovať inauguračný príhovor, v ktorom Čaputová predstaví svoju víziu výkonu verejnej služby vo funkcii hlavy štátu. Verejnosť bude môcť celý priebeh inaugurácie sledovať v priamom prenose prostredníctvom vysielania RTVS, TA3 či televízie Markíza. Prezidentka sa následne presunie pred historickú budovu Slovenského národného divadla, kde pozdraví nastúpené jednotky Ozbrojených síl SR.



Do bratislavského Dómu sv. Martina prejde prezidentka v sprievode rodiny pešo cez Panskú ulicu, kde bude mať priestor pozdraviť ľudí. "Následne sa uskutoční slávnostná bohoslužba slova Te Deum v Katedrále sv. Martina. Predsedajúcim bohoslužby bude Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. S príhovorom vystúpia aj Ivan Eľko (Ekumenická rada cirkví v SR), Igor Rintel (Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR) a ďalší zástupcovia registrovaných cirkví na Slovensku," priblížila Hajtová. Čaputová sa rozhodla do katedrály pozvať zástupcov všetkých registrovaných cirkví na Slovensku.



Program bude pokračovať príchodom do Prezidentského paláca a symbolickým prevzatím úradu od prezidenta Andreja Kisku. V priestoroch Prezidentského paláca bude Čaputová hostiť obed pre viac ako 40 seniorov a senioriek z domovov sociálnych služieb z celého Slovenska. "S cieľom upriamiť pozornosť na dôležitú a zanedbávanú tému, akou je starostlivosť o starších obyvateľov a obyvateľky Slovenska," vysvetlila Hajtová.



Podvečer Čaputová položí veniec k pamätníku Brána slobody a kyticu k pamätníku obetiam Železnej opony na bratislavskom Devíne. Cestou z Devína položí kyticu aj na hrob prvého prezidenta SR Michala Kováča na bratislavskom Ondrejskom cintoríne. Deň inaugurácie ukončí nová prezidentka SR slávnostnou recepciou v budove Slovenskej filharmónie.



Na osobnom zozname hostí inaugurácie prezidentky sú rodinní príslušníci, blízki a spolupracovníci Čaputovej, ako Peter Konečný, Lea Čaputová, Emma Čaputová, Chris Netkov, Štefan Strapák, Katarína Strapáková, Daniel Strapák, Lucia Zvarová, Adam Strapák, Romana Strapáková, Štefan Novák, Marta Nováková, František Hlaváč, Elena Hlaváčová, Veronika Gulášová i Martin Burgr. Taktiež sú tu Michaela Šedovič, Petra Stoláriková, Martina Goffová, Michal Šimečka, Soňa Ferienčíková, Juraj Rizman, Vladimír Talian, Alexandra Bohmerová, Marián Leško, Mária Lešková, Radovan Pala, Ivana Palová, Peter Kubina, Barbara Kubinová Bokesová, Jarmila Lajčáková, Branislav Kátlovský, Peter Bátor, Mária Bátorová, Michal Truban, Ivan Štefunko, Jaroslav Pavlovič, Eva Pavlovičová, Ladislav Snopko, Zuzana Bartošová, Róbert Bezák, Marika Pogány, Alojz Hlina, Zuzana Mistríková a Zuzana Kusá.



Zuzanu Čaputovú zvolili občania SR v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 30. marca. V tomto kole porazila svojho protikandidáta Maroša Šefčoviča. Čaputovú volilo 1.056.582 voličov a získala 58,4 percenta hlasov. Slovensko malo dosiaľ štyroch prezidentov. Prvým bol Michal Kováč, ktorého však volil parlament. Priamo si občania volili hlavu štátu prvýkrát v roku 1999, vybrali si Rudolfa Schustera. Po ňom bol dvakrát na čele štátu Ivan Gašparovič a dosiaľ posledným prezidentom je Andrej Kiska. Funkčné obdobie mu uplynie, keď bude inaugurovaná jeho nástupkyňa Čaputová.