Iniciatíva poľnohospodárov zaslala premiérovi otvorený list

Bratislava 2. júla (TASR) - Nespokojní farmári zaslali koncom minulého týždňa predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) otvorený list. Informovala o tom v pondelok Iniciatíva poľnohospodárov.



"V piatok 29. júna adresovali slovenskí farmári otvorený list predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu, v ktorom reagovali na jeho verejne deklarovaný záujem osobne navštíviť východoslovenských farmárov a informovať sa o ich problémoch. Premiérovi navrhli farmy, ktoré odporúčajú navštíviť," spresnila iniciatíva.



Snahu predsedu vlády prísť do regiónov a spoznať problémy malých a stredných farmárov, ako aj problémy hospodárenia na náhradných pozemkoch vítajú podľa Iniciatívy poľnohospodárov aj farmári z juhu Slovenska, ktorí sa pripojili k Iniciatíve poľnohospodárov. Po skončení návštevy na východe Slovenska pozývajú premiéra aj na osobné stretnutia na farmách južného Slovenska.



"Vážený pán premiér, aj keď sme niekoľko týždňov márne čakali na stretnutie, ktoré ste nám prisľúbili a nenašli si na nás čas ani v Bratislave, kedy sme za vami prišli osobne na našich traktoroch, vítame vašu iniciatívu vyraziť na východné Slovensko a osobne spoznať problémy malých a stredných poľnohospodárov," píše sa v úvode listu Iniciatívy poľnohospodárov adresovanom predsedovi vlády SR.



Farmári by premiéra radi upozornili, že ich problémy sa netýkajú len poľnohospodárov východoslovenského regiónu, ale poľnohospodárov zo všetkých kútov Slovenska. "Spoločné problémy nás spájajú a naša jednota sa pretavila v založení Iniciatívy poľnohospodárov," zdôraznili v otvorenom liste farmári.



"Preto navrhujeme, aby sa stretnutia na východnom Slovensku zúčastnili všetci zástupcovia poľnohospodárov, ktorí prišli do Bratislavy. Ponúkame vám, aby sa toto rokovanie uskutočnilo na hospodárskom dvore Gyňov súkromne hospodáriaceho roľníka Františka Oravca. Na ňom budeme prezentovať okruhy problémov, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé regióny. Zároveň vám navrhujeme návštevu malých a stredných poľnohospodárov, ktorí najviac trpia systémovými problémami v poľnohospodárstve," dodali v liste predsedovi vlády poľnohospodári, ktorí ho prosia o stanovenie termínu návštevy východného Slovenska, pretože sa na ňu potrebujú adekvátne pripraviť a o oznámenie tohto termínu začiatkom tohto týždňa.