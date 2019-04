Iniciatíva Zabudnuté Slovensko organizuje protest Stop fašizmu

Ako informoval organizátor protestu Michal Karako, transparenty s jedenástimi písmenami, ktoré tvoria dve slová názvu protestu, bude držať jedenásť osobností verejného života.

Bratislava 28. apríla (TASR) - Občianska iniciatíva Zabudnuté Slovensko organizuje v pondelok (29. 4.) od 9.00 h pred budovou Najvyššieho súdu (NS) SR protest s názvom Stop fašizmu.



Ako informoval organizátor protestu Michal Karako, transparenty s jedenástimi písmenami, ktoré tvoria dve slová názvu protestu, bude držať jedenásť osobností verejného života. Budú to napríklad Eva Mosnáková, Pavel Traubner, Zuzana Kronerová, Ján Benčík, Michal Kaščák, Martin M. Šimečka či Marián Leško.



"Ide o prejav nášho jasného občianskeho postoja v časoch narastajúcej podpory rôznych foriem extrémizmu v našej spoločnosti. To považujeme za alarmujúce ohrozenie slobody a demokracie," vysvetlil Karako.



Aktivisti budú protestovať v čase, keď by mal Najvyšší súd rozhodnúť o rozpustení parlamentnej ĽSNS. "Bez ohľadu na výsledok pojednávania sme názoru, že predstavitelia tejto strany majú prejavy sympatizujúce s myšlienkami fašizmu a neonacizmu. A tie sú pre nás neakceptovateľné," doplnil Karako s tým, že k aktívnemu postoju vyzývajú aj ďalších občanov.



Návrh na rozpustenie strany podal na NS SR generálny prokurátor Jaromír Čižnár v máji 2017. V pondelok bude opätovne o prípadnom rozpustení strany na verejnom pojednávaní rozhodovať päťčlenný senát správneho kolégia NS SR.