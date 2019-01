Iniciatíva Zastavme hazard žiada poslancov nepodporiť zákon o hazarde

Podľa iniciatívy zákon o hazarde liberalizuje trh s online hazardnými hrami, čo umožní masívne reklamy, často zamerané aj na deti.

Bratislava 28. januára (TASR) – Iniciatíva Zastavme hazard žiada poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nepodporili zákon o hazardných hrách a akceptovali veto prezidenta SR Andreja Kisku. Vyhlásil to v pondelok na brífingu predstaviteľ iniciatívy Peter Beňa. Zároveň uviedol, že v utorok (29. 1.) sa v tejto súvislosti uskutoční pred parlamentom protestné zhromaždenie.



"Tento zákon vôbec nerieši nejakú systematickú ochranu hráčov a ich rodín, z tohto dôvodu je pre nás tento zákon neakceptovateľný, a preto žiadame poslancov Národnej rady SR, aby ho zajtra odmietli," uviedol Beňa.



Podľa iniciatívy zákon o hazarde liberalizuje trh s online hazardnými hrami, čo umožní masívne reklamy, často zamerané aj na deti. "Taktiež sa tam menia odvody, čím vlastne stávkové kancelárie dostanú obrovský megadarček vo výške vyše 33 miliónov eur ročne, čo nijakým spôsobom tento zákon nevynahradí. Potom sa tam predlžujú licencie z dvoch na päť až desať rokov, čo znamená, že ak by aj v nejakom meste alebo obci zakázali hazard, tak minimálne päť rokov sa tam absolútne nič napriek úspešnej petícii neudeje," upozornil Beňa.



Iniciatíva na internete súčasne spustila petíciu, ktorou tiež vyzývajú poslancov, aby zákon nepodporili. "Petíciu už podpísalo viac ako 5100 ľudí," priblížil Jozef Melicher z iniciatívy s tým, že zároveň zverejnili výzvu pre zástupcov miest a obcí, ktorú doposiaľ podporilo 164 komunálnych politikov z 86 miest a obcí. Medzi signatármi sú okrem iných napríklad primátor Bratislavy Matúš Vallo, primátorka Prešova Andrea Turčanová, primátor Trenčína Richard Rybníček alebo aj primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.



Ako dodali predstavitelia iniciatívy, v utorok sa uskutoční aj protestné zhromaždenie proti tomuto zákonu pred budovou NR SR o 12.30 h. Po ňom odovzdajú petíciu spolu s výzvou do parlamentu.



Prezident SR Andrej Kiska vetoval zákon o hazardných hrách z dielne ministerstva financií. Právnu normu schválil parlament začiatkom decembra. Hlava štátu navrhla, aby sa pri opätovnom prerokovaní v NR SR zákon neprijal ako celok.



Podľa rezortu financií má novela priniesť prísnejšie pravidlá pre hráčov, ale najmä prevádzkovateľov hazardných hier. Zároveň reaguje na najnovšie trendy digitalizácie, ktoré neobišli ani sektor hazardu. Zámerom bolo tiež zvýšiť ochranu spotrebiteľov.