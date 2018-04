Inklúziu marginalizovaných rómskych komunít podporia národné projekty

V roku 2017 sa začala realizácia národného projektu zameraného na terénnu a sociálnu prácu, podporu komunitných centier i vysporiadavanie pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách.

Bratislava 25. apríla (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) a jeho úrad sa v roku 2017 venoval rozbehu štyroch národných projektov, realizujúcich opatrenia zamerané na začlenenie marginalizovaných rómskych komunít do majoritnej spoločnosti. Vyplýva to zo správy o činnosti splnomocnenca a jeho úradu v minulom roku, ktorú v stredu zobrala vláda na vedomie.



"V roku 2017 sa začala realizácia národného projektu zameraného na terénnu a sociálnu prácu, podporu komunitných centier i vysporiadavanie pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách. Začal sa tiež realizovať projekt venovaný monitorovaniu a hodnoteniu inkluzívnych politík a ich dopadu na marginalizované rómske komunity,“ uvádzajú autori správy. Tú na rokovanie vlády predložil premiér Peter Pellegrini(Smer-SD), v súčasnosti povereným riadením Ministerstva vnútra (MV) SR, pod ktoré úrad rómskeho splnomocnenca patrí.



Autori správy poukazujú i na to, že v závere roka inicioval rezort vnútra i výzvu zameranú na podporu predprimárneho vzdelávania rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.



Pri implementovaní Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 predložil v roku 2017 Ravaszov úrad vláde aktualizované akčné plány tohto základného strategického materiálu, týkajúce sa oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti i zdravia. „Úrad takisto predložil i nový akčný plán pre oblasť finančného začlenenia, oblasť nediskriminácie a iniciatívy integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie,“ uvádza sa v materiáli.



Splnomocnenec v tejto súvislosti upozorňuje aj na konkrétne legislatívne výsledky. "V spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa nám podarilo presadiť zmenu zákona o pozemkových úpravách, vďaka čomu od 1. septembra 2017 už starostovia môžu vykonať jednoduché pozemkové úpravy pod rómskymi osadami. To následne môže uľahčiť aj dobudovanie infraštruktúry a to napríklad prístupom k pitnej vode, ku kanalizácii alebo k prístupovej ceste,“ uviedol Ravasz. "Ďalším úspešným legislatívnym krokom je zmena kvalifikačných podmienok pre terénnych pracovníkov, ktorá zvyšuje možnosť zamestnať v projektoch terénnej práce miestnu pracovnú silu priamo z rómskych komunít,“ dodal.



Vyzdvihol i aktivity úradu zamerané aj na zvyšovanie zamestnanosti a to najmä na vytváranie pomocných profesií, ktoré dokážu následne pomôcť komunite rásť. „Do marca 2018 sa nám podarilo vytvoriť pracovné miesta pre 1405 ľudí. Našou snahou je, aby tieto vytvorené miesta boli do budúcna udržateľné aj po skončení financovania projektov. Napríklad v prípade úspešného projektu Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorá funguje v 145 obciach a sú v nej zamestnaní prevažne Rómovia, je vízia, aby títo pracovníci prešli do stálej štátnej služby ako asistenti policajtov“ spresnil Ravasz.



V dokumente sa bilancuje aj realizovaná výzva MV na predkladanie žiadostí o podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Za rok 2017 bolo podporených celkovo 88 projektov v celkovej výške dotácie 517.200 eur. Schválené žiadosti sa týkali rekonštrukcie nájomných bytov či technickej infraštruktúry v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, taktiež výchovno-vzdelávacích projektov pre mladých Rómov i budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.



Správa takisto informuje, že v roku 2017 splnomocnenec Ravasz osobne navštívil 69 lokalít s marginalizovanými rómskymi komunitami.



Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má celoslovenskú pôsobnosť aj prostredníctvom regionálnych kancelárií v mestách Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník. K 31. decembru 2017 bol celkový počet zamestnancov úradu 76, z toho 32 v Bratislave a 44 na regionálnych pracoviskách.