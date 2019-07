Rezort zahraničia: Slováci boli najčastejšie vykorisťovaní v Nemecku

Vedúca Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku Zuzana Vatráľová poukazuje na to, že najviac ľudí cestuje do zahraničia za prácou práve v letných mesiacoch.

Bratislava 3. júla (TASR) – Slováci sa za rok 2018 stali obeťami obchodovania s ľuďmi a najčastejšie boli vykorisťovaní v Nemecku, Veľkej Británii, Švajčiarsku, Rakúsku či vo Švédsku. Vyplýva to zo štatistík Ministerstva vnútra SR. Obchodníci zdierali ľudí za zámerom nútenej práce, núteného žobrania, páchania trestnej činnosti, sexuálneho zneužívania a na nútené sobáše. TASR o tom informoval hovorca Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku Michal Milla. Úrad IOM pripravil nástroje na zvýšenie bezpečnosti pri cestovaní a práci v zahraničí.



Vedúca Úradu IOM na Slovensku Zuzana Vatráľová poukazuje na to, že najviac ľudí cestuje do zahraničia za prácou práve v letných mesiacoch. „Novodobými otrokmi sa každoročne stávajú desiatky Slovákov – muži aj ženy, ľudia rôzneho veku vrátane detí, s minimálnym príjmom aj zo štandardného sociálneho prostredia,“ hovorí Vatráľová.



Úrad IOM vytvoril niekoľko nástrojov na zvýšenie osobnej bezpečnosti pri cestovaní a práci v zahraničí. Webová stránka a aplikácia obsahujú tipy na bezpečné cestovanie do zahraničia, napríklad, ako sa pripraviť na cestu, na čo myslieť počas pobytu a čo robiť v krízovej situácii. Aplikácia obsahuje aj rady, ako rozpoznať znaky obchodovania s ľuďmi a čo všetko si treba všimnúť pri sprostredkovaní práce.



Vatráľová taktiež upozorňuje ľudí na to, že ak sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, mali by kontaktovať a požiadať o pomoc slovenské veľvyslanectvo, miestnu políciu alebo iné mimovládne organizácie v krajine. Občanom je k dispozícií aj informačná linka IOM o obchodovaní s ľuďmi a bezpečnom cestovaní - 0907 787 374.



IOM Slovensko v spolupráci so štátnymi inštitúciami, mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami sa venuje boju proti obchodovaniu s ľuďmi už od roku 2003.