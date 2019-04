ISU protestuje proti schváleniu zákona o pedagogických zamestnancoch

Učitelia a aktivisti z Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) vo štvrtok 9. mája, keď sa začína schôdza parlamentu, organizujú demonštráciu, ktorá sa začne pred Úradom vlády SR.

Bratislava 29. apríla (TASR) - Učitelia a aktivisti z Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) budú od pondelka každý pracovný deň hodinu protestne stáť pred budovou parlamentu. Chcú tak vyzvať poslancov, aby opätovne neschválili zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch z dielne ministerstva školstva, ktorý vetoval prezident SR Andrej Kiska. Vo štvrtok 9. mája, keď sa začína schôdza parlamentu, organizujú demonštráciu, ktorá sa začne pred Úradom vlády SR.



Aktivisti v rámci protestnej kampane "Stop zákonu, ktorý je proti učiteľom" žiadajú poslancov, aby si navrhovaný zákon prečítali "s porozumením" a vrátili ho vláde na prepracovanie. Nová legislatíva je podľa nich diskriminačná, môže byť aj protiústavná a učiteľom neprináša žiadnu pomoc okrem kozmetických úprav.



"Učitelia s vedomím, že je neobmedzená platnosť kreditov, sa vzdelávajú a niekto to ide retroaktívne zrušiť. To bola veľmi dôležitá vec, ktorú prezident potvrdil. Pre nás zápas nekončí, pravdepodobne príde i to, že niekto upozorní aj Ústavný súd SR, že je tu tento problém. Je tam množstvo diskriminačných vecí. Preto tu chceme každý deň stáť, aby sme tu za našich kolegov stáli ako výkričník a pripomenuli, že je tu problém," vyhlásil Vladimír Crmoman z ISU.



Rezort školstva v reakcii na vetovanie zákona prezidentom pripomenul, že pri príprave novej právnej normy vychádzal v ústrety požiadavkám profesijných a stavovských organizácií. "Aby sa celý proces prípravy predĺžil a vytvoril sa priestor na participáciu všetkých subjektov, ktoré zastupujú pedagogických a odborných zamestnancov," uviedlo ministerstvo s tým, že návrh prešiel rozsiahlymi diskusiami pracovných skupín, riadnym legislatívnym procesom a do prípravy sa zapojili všetky relevantné subjekty.



Podľa novej legislatívy by sa mal zrušiť súčasný kreditový príplatok. Postupne by ho mal nahradiť príplatok za profesijný rozvoj. Tento príplatok získaný po 1. septembri by mal mať podľa návrhu zákona platnosť sedem rokov. Získať ho môžu pedagogickí a odborní zamestnanci aj za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia, štátnu jazykovú skúšku a špecializačné vzdelávanie. Možnosť získať tento príplatok bude aj za absolvovanie inovačného vzdelávania.



Zákon upravuje napríklad aj pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý sa má skončiť najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov.