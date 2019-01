Analýza: Peniaze treba medzi zdravotné poisťovne deliť férovo

Môže nastať problém, že poisťovňa dostane na pacienta menej peňazí ako odvedie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo, naopak, že poisťovňa je na niektorých pacientoch zisková.

Bratislava 13. januára (TASR) - Na mladých a zdravých poistencov má zdravotná poisťovňa nižšie náklady ako na starších a chronicky chorých. Je preto dôležité financie na zdravotnú starostlivosť prerozdeľovať tak, aby nemali poisťovne motiváciu získavať len niektoré skupiny poistencov. Upozornil na to Inštitút zdravotnej politiky (IZP) Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"Pacienti sú zaradení do skupín na základe demografických parametrov a ich spotreby liekov. Každý poistenec je kompenzovaný priemernými nákladmi jeho skupiny," uviedol IZP na sociálnej sieti. Demografická skupina pozostáva z faktorov vek, typ poistenca (poistenec štátu alebo samoplatiteľ) a pohlavie. Prerozdeľovací mechanizmus tiež zohľadňuje nákladovú farmaceutickú skupinu, napríklad diabetes, autoimunitné ochorenia alebo hemofíliu. Cieľom je rozpoznať pacientov, ktorí dlhodobo užívajú lieky, a preto sú pre poisťovňu dlhodobo nákladnejší.



Môže nastať problém, že poisťovňa dostane na pacienta menej peňazí ako odvedie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo, naopak, že poisťovňa je na niektorých pacientoch zisková, ozrejmil IZP.



Do prerozdeľovacieho mechanizmu sa od tohto roku doplnil nový parameter, a to výška nákladov na poistenca za predchádzajúce obdobie – ide o tzv. viacročné nákladové skupiny. "Pacienti sú tak zaraďovaní do skupín na základe súčtu priemerných nákladov za predchádzajúce tri roky. Vďaka tomu klesla celková prekompenzácia a podkompenzácia o 200 miliónov eur," tvrdia analytici.



Počet podkompenzovaných pacientov o viac ako 1000 eur podľa IZP klesol o 40.000 a počet prekompenzovaných o takú istú sumu klesol o 150.000. "Presnejšie predikujeme náklady za poistenca, vďaka čomu MZ férovejšie a účinnejšie prerozdeľuje financie medzi zdravotné poisťovne," skonštatoval IZP.



Nový prerozdeľovací mechanizmus je inšpirovaný holandským modelom a príjmy od všetkých poistencov, samoplatiteľov aj poistencov štátu sú v ňom spojené do spoločného rozpočtu, ktorý sa prerozdelí medzi všetky poisťovne na základe rizikového profilu kmeňa poistencov. Ten sa môže medzi poisťovňami výrazne líšiť. V roku 2019 sa mechanizmom prerozdelí vyše 4,7 miliardy eur, ktoré budú vynaložené na zdravotnú starostlivosť, doplnil IZP vo svojej analýze.