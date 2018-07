J. Budaj: Noční vlci majú pripomínať, že ruská čižma je tu

Budaj poukázal na to, že na Slovensku platí Trestný zákon, ktorý zakazuje podporovanie a vyjadrovanie sympatií k akýmkoľvek ideológiám, ktoré smerujú k potláčaniu ľudských práv a slobôd.

Bratislava 20. júla (TASR) - Politici spojení s bývalým režimom dodnes obhajujú okupáciu Československa a dodnes fandia paramilitantným skupinám ako Noční vlci, ktoré nám majú pripomínať, že ruská čižma je tu. Na tlačovej konferencii to vyhlásil opozičný poslanec Ján Budaj (OĽaNO).



Poukázal na to, že na Slovensku platí Trestný zákon, ktorý zakazuje podporovanie a vyjadrovanie sympatií k akýmkoľvek ideológiám, ktoré smerujú k potláčaniu ľudských práv a slobôd. "A takú ideológiu zosobňuje zástava Sovietskeho zväzu, ktorou mávajú Noční vlci," zdôraznil Budaj.



Poslanec zároveň odmietol slová exministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), že Noční vlci sa tu správajú slušne. "Prišli provokovať demokratov, náborovať ľudí, ktorí sú schopní strieľať proti Ukrajine. Prinášajú posolstvo rozvratu EÚ a rozbitia NATO," zdôraznil.



Budaj sa tiež ohradil proti tomu, že slovenské orgány údajne nemôžu zbaviť Slovenska hrozby, keď v centre štátu máme náborovú kanceláriu. "Sú tam zbrane, ktoré nás pred polstoročím obsadili. Že to bude vraj múzeum, to je len krytie," myslí si.



Jediný, kto podľa Budaja zachováva zdravý rozum, je slovenský rezort diplomacie. "Nemali by sme však pripúšťať, aby Slovensko malo dve politiky. Jednu pre domácich, kde sa Noční vlci tolerujú a jednu pre Západ, keď minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) vystupuje v pozícii, že sa tým nestotožňuje. Kým sa vláda nespamätá, sme povinní konať ako občania," apeloval.



O objekte klubu Nočných vlkov v Dolnej Krupej vie aj polícia. Vojenské stroje v areáli budovy sú podľa nej historickými exponátmi, ktoré mali byť vystavené a prístupné verejnosti na jeseň. Časť techniky je tiež majetkom občianskeho združenia, ktoré je členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. "Celú situáciu v súvislosti s týmto objektom monitorujeme a v prípade akéhokoľvek podozrenia na protiprávnu činnosť okamžite zasiahneme," deklaruje polícia, ktorá doposiaľ nezaznamenala žiadne protiprávne konanie, priestupok ani trestný čin.











