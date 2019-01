J. Čižnár zrušil poverenie R. Vanekovi vykonávať funkciu námestníka

Dôvodom sú medializované informácie týkajúce sa komunikácie Vaneka s obvinenou Alenou Zs., ktoré si generálny prokurátor overil z viacerých zdrojov.

Bratislava 15. januára (TASR) - Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár zrušil v utorok poverenie vykonávať funkciu námestníka generálneho prokurátora pre netrestný úsek Renému Vanekovi. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.



Dôvodom sú medializované informácie týkajúce sa komunikácie Vaneka s obvinenou Alenou Zs., ktoré si generálny prokurátor overil z viacerých zdrojov. Alena Zs. je jedna zo štyroch obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



"Takéto konanie považuje generálny prokurátor Jaromír Čižnár za nezlučiteľné s funkciou námestníka generálneho prokurátora, ktorá je jednou z najvyšších funkcií v rámci rezortu prokuratúry. O ďalšom osude Reného Vaneka v rámci prokuratúry sa rozhodne v najbližších dňoch," pokračovala hovorkyňa GP SR.



"Mrzí ma to. Bola to veľká chyba a zaplatil som za ňu. Bola chyba, že som komunikoval s neznámou osobou," oľutoval v utorok v reakcii pre TASR Vanek. Vyslovil pritom úprimnú ľútosť, že roky poctivej práce sú takouto chybou vymazané.



Viaceré zdroje z prostredia justície v pondelok a utorok TASR potvrdili, že Vanek si svoje predchádzajúce funkcie zastával profesionálne a poctivo. Podľa nich na strane druhej mal však po tom, ako zistil, kto je tá neznáma žena, informovať okamžite svojho nadriadeného. S neznámou osobou vôbec nemal komunikovať, keď už z titulu svojej pozície prešiel bezpečnostnými previerkami a bol istotne poučený.



Vanek v pondelok potvrdil, že v roku 2013 ho cez "messenger" oslovila neznáma žena. Ako tvrdí, odvtedy si "raz za čas" napísali o jednoduchých súkromných veciach. "Mala prezývku Ali Ajuška a nikdy som nemal vedomosť o jej skutočnom priezvisku, ani o tom, s kým je v kontakte. Nikdy som sa s ňou osobne nestretol," tvrdí Vanek. Ich posledná komunikácia je podľa denníka N tri dni pred zadržaním Aleny Zs., čo bolo 28. septembra 2018.



Čižnár následne požiadal Vaneka o vysvetlenie. GP SR však deklarovala, že Vanek vo veci vraždy Kuciaka a Kušnírovej nemá, ani nemal vplyv na vyšetrovanie.



Generálny prokurátor vymenoval do funkcie prvého námestníka generálneho prokurátora Vaneka 8. augusta 2013. Vanek dovtedy pôsobil na Krajskej prokuratúre v Bratislave vo funkcii námestníka. Predtým pracoval na okresných prokuratúrach v Senici a Malackách.



V roku 1996 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Rok nato sa stal právnym čakateľom na Okresnej prokuratúre v Malackách. V rokoch 1999-2001 pôsobil ako prokurátor Okresnej prokuratúry v Malackách a v rokoch 2001–2004 bol na tejto prokuratúre námestníkom. Od roku 2004 zastával funkciu prokurátora Okresnej prokuratúry v Senici. Od roku 2005 až do roku 2013 pracoval ako námestník krajského prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave.



Vanek v roku 2015 upozornil na prípad zamestnankyne GP SR, ktorá sa pokúsila kúpiť si za úplatok miesto právneho čakateľa, ktoré by jej otvorilo dvere ku kariére prokurátorky. Spolu s ďalšími dvoma osobami ju v apríli 2015 obvinili z nepriamej korupcie.



O prípade vtedy informoval generálny prokurátor Čižnár, spolu s policajným prezidentom Tiborom Gašparom a špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Čižnár vysvetlil, že prípad sa rozhodol medializovať, aj keď nevrhá dobré svetlo na jeho inštitúciu. Prokuratúra však podľa neho nemá záujem veci "ututlávať".



Druhým dôvodom je fakt, že chcel odradiť všetkých ostatných, ktorí by mali v úmysle pokúsiť sa o niečo podobné. O nepriamu korupciu išlo v tomto prípade preto, že sprostredkovateľ úplatku oslovil brata vtedajšieho námestníka generálneho prokurátora Vaneka. Ten mal u svojho brata celú záležitosť vybaviť. Vanek však vec oznámil Čižnárovi, ten rozhodol o jej odovzdaní polícii. Tretia obvinená osoba mala úplatok poskytnúť. Obvinili ju z pomoci k prečinu nepriamej korupcie. Vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar vysvetlil, že osoby boli zadržané a 10. apríla 2015 ich obvinili. Polícia zmonitorovala odovzdanie časti úplatku vo výške 3500 eur.