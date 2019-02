J. Figeľ chce kandidovať za KDH v eurovoľbách, radil sa s M. Weberom

V súčasnosti je Figeľ na oficiálnej návšteve Indie ako osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo Európskej únie.

Bratislava 8. februára (TASR) - Ján Figeľ súhlasil s kandidatúrou za KDH v májových voľbách do Európskeho parlamentu. S predsedom hnutia Alojzom Hlinom sa dohodli na tom, že bude na poslednom mieste kandidačnej listiny. Definitívne slovo bude mať Rada KDH, ktorá má byť 16. februára.



"O súhlase s prijatím ponuky ísť do volieb som sa rozhodol po rozhovore s rodinou a s Manfredom Weberom, predsedom skupiny EĽS v Európskom parlamente a lídrom EĽS v nastávajúcich voľbách. Weberovi na agende náboženskej slobody a spravodlivosti vo svete veľmi záleží," povedal pre TASR bývalý predseda KDH a súčasný osobitný vyslanec Európskej únie (EÚ) pre podporu náboženskej slobody vo svete.



Dodáva, že umiestnenie na konci kandidačnej listiny bolo jeho podmienkou pre účasť vo voľbách. "A taká bola aj ponuka zo strany predsedu KDH, takže sme sa zhodli," podotkol s tým, že ak dostane dôveru Rady KDH, chce na tom pracovať zdola. "Ako kedysi pri zakladaní hnutia. Vyžaduje si to pokoru, odvahu a robotu," uviedol.



V súčasnosti je Figeľ na oficiálnej návšteve Indie ako osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo Európskej únie. Na programe má rokovania s predstaviteľmi vlády, náboženských komunít, univerzít a občianskej spoločnosti. Jeho mandát je platný do mája.



Hlina pre TASR uviedol, že Figeľ je podľa neho logickou a jednoznačnou voľbou, keďže sa zaslúžil o členstvo Slovenska v EÚ. Figeľ zodpovedal za prístupové rokovania SR a keď sa Slovensko stalo členom Únie, ako prvý Slovák vykonával funkciu eurokomisára.



Na Slovensku budú eurovoľby v sobotu 25. mája. Voliť sa bude 14 europoslancov. Politické strany môžu podať kandidačné listiny do 24. februára. Volebná kampaň už prebieha. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie, ktoré sa začína dňom prvej schôdze Európskeho parlamentu po uskutočnených voľbách.